Статистика COVID-19 в Приднестровье: данные одного дня и проверки нарушений

Список COVID-положительных за 13 мая пополнился, часть пациентов победили болезнь, но вот один человек не спасся от нее.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. В Приднестровье к вечеру 13 мая плюс 21 выздоровевший пациент, у которого был установлен диагноз COVID-19, 29 заразившихся коронавирусом нового типа и один умерший. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба.

"Среди излечившихся – 11 женщин, шесть мужчин и два несовершеннолетних. Всех выздоровевших пациентов по возвращении домой ждет двухнедельный карантин", - отметили в штабе.

Не удалось спасти

В среду также пришло печальное известие о смерти 52-летнего жителя села Глиное Слободзейского района. Он поступил в инфекционный госпиталь первого мая в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней он был переведен в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

У пациента был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. Помимо этого, мужчина был инвалидом 2-ой группы, страдал сахарным диабетом и онкологическим заболеванием легкого. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента было невозможно.

Пополнение списка

Из числа проб, остававшихся 12 мая на доисследовании в лабораториях Кишинева и Тирасполя, восемь дали положительный результат.

В числе инфицированных муж с женой из Рыбницы (52 и 53 лет, соответственно), а также семья из Бендер: 29-лений мужчина, женщина 34 лет и ее 14-летняя дочь. Коронавирус подтвердился у 69-летней пенсионерки из села Глиное Слободзейского района, а также двух бендерчан: женщины 38 лет и мужчины 66 лет.

К настоящему времени в психоневрологическом доме-интернате города Бендеры подтверждено 72 случая COVID-19. В понедельник, 11 мая, стало известно о 25 инфицированных, во вторник вечером еще о 26 положительных тестах, утром в среду пришли результаты по 21 факту заболевания коронавирусом. 13 мая на исследование направлено еще 150 проб, отобранных у персонала и опекаемых лиц интерната.

Проверки

Накануне сотрудники территориального центра гигиены и эпидемиологии проинспектировали это специализированное учреждение. Выявили ряд нарушений санэпидправил.

Во вторник, на заседании Оперативного штаба лидер Приднестровья Вадим Красносельский назначил служебную проверку в отношении должностных лиц Министерства по социальной защите и труду по факту массового заражения COVID-19 в учреждении закрытого типа.

По результатам проверки бендерского психоневрологического интерната рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях администрации дома-интерната усматриваются нарушения закона по признакам статьи Уголовного кодекса.

При выявлении аналогичных нарушений в ходе проверок других учреждений закрытого типа региона, которые проводит межведомственная комиссия 13 и 14 мая, материалы также будут направлены в Следственный комитет.

Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 697 случаев заражения COVID-19. Успешно прошли лечение 295 пациента, 28 – умерли.

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