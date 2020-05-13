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Молдавские леи

Тем, кто стоял на страже здоровья граждан Молдовы, выплатят компенсации

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200513/30240819/tem-kto-stoyal-na-strazhe-zdorovya-grazhdan-moldovy-vyplatyat-kompensatsii.html

Министерство финансов республики перечислит средства на выплаты адресных компенсаций сотрудникам полиции, врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусом в период чрезвычайного положения в Молдове.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. На заседании правительства Молдовы, которое прошло в среду, было принято решение о выделении 6 миллионов 544 тысяч леев 409-ти врачам, медицинским работникам и сотрудникам полиции, которые во время выполнения своих служебных обязанностей заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр финансов Сергей Пушкуца. Каждому из них будет перечислено по 16 тысяч леев в качестве адресной компенсации. 

"Речь идет о 72 сотрудниках министерства внутренних дел республики и 337 врачах и персонале медико-санитарных учреждений республики, подчиняющихся профильному министерству", - сообщил Пушкуца на заседании кабмина Молдовы. 

Глава Минфина также отметил, что до настоящего момента адресные выплаты в размере 16 тысяч леев получили 404 сотрудника бюджетного сектора, которые заразились вирусом нового типа. 

В дни карантина многие граждане республики выразили свое восхищение в комментариях в социальных сетях тому мужеству и самоотверженности, с которой подошли к выполнению своего долга молдавские врачи и медсестры, персонал больниц и поликлиник. 

Некоторые предложили установить памятникам всем "людям в белых халатах", которые на протяжении десятилетий спасали жителей Молдовы, зачастую неукоснительно следую клятве: "Светя другим, сгораю сам".

"В эти дни многие из них подтвердили верность своей профессии", - пишут многие пользователи молднета.

Другие предлагают по окончании эпидемии и вирусной угрозы удостоить большинство из тех медиков, кто стоял на страже здоровья граждан и всячески препятствовал распространению COVID-19 в стране, государственных наград. Но сегодня многие из медработников - вновь на передовой, а ими стоит только восхищаться.

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Теги:
Молдова, выплаты, медработники, врачи, компенсации


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