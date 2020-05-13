Второй и окончательный: в Приднестровье приняли пакет мер поддержки бизнеса

В реализации закона о мерах господдержки в период ЧП возникли ситуации, которые не были учтены в первоначальной редакции документа.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Ряд категорий приднестровских индивидуальных предпринимателей и хозяйствующих субъектов не были включены в государственные меры поддержки, хотя они тоже несут убытки из-за вынужденной остановки деятельности. В связи с этим депутаты внесли изменения в закон и приняли второй пакет мер, который направлен на помощь представителям бизнеса и гражданам, сообщили в парламентской пресс-службе.

Теперь нормы касаются всех предпринимателей

Как рассказал председатель Комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун, теперь все индивидуальные предприятия, которые пострадали в результате ЧП, вне зависимости от того, имеют ли они какой-либо дополнительный доход, работают ли они где-то еще, выплачивает ли им государство какие-то дополнительные выплаты в виде пособий, пенсий, стипендий, имеют право на денежное поощрение.

По словам главы законодательного собрания Александра Коршунова, депутаты отдают отчет в том, принятие этих мер приведет к увеличению социальных расходов государства, которые не были запланированы в декабре 2019 года на 2020 год.

"Но мы считаем, что такие компенсационные выплаты должны производиться для того, чтобы поддержать наших индивидуальных предпринимателей в сложный период, когда решениями органов госуправления их деятельность была приостановлена", - сказал он.

Упрощение оформления пособий

Также поправки, которые касаются выплат индивидуальным предпринимателям, упрощают процедуру документального оформления этого пособия. Если раньше органы соцзащиты требовали целый перечень документов, то теперь индивидуальный предприниматель должен предоставить заявление с паспортными данными и номером расчетного счета в банке, на который будет поступать пособие.

"По этому вопросу шли большие дебаты. Поступало большое количество обращений от индивидуальных предпринимателей о том, что из-за отсутствия трудовой книжки или страхового свидетельства, им отказывали в регистрации. Таким образом, люди не могли претендовать на компенсации. Все эти моменты сегодня были подкорректированы", - отметил Коршунов.

Для выплаты зарплат

Второй блок поддержки касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые хотят получить финансовые ресурсы для выплаты зарплат своим сотрудникам, чтобы максимально сохранить рабочие места. Из бюджета будет выделено 50% оплаты зарплат в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) работников малых предприятий, годовой оборот которых составляет до 700 тысяч расчетных единиц минимальной зарплаты (РУМЗП).

"Это очень серьезная мера поддержки, потому что государство не только берет 50% оплаты труда на себя. Принципиальное новшество заключается в том, что оно будет авансировать эти платежи из республиканского бюджета", – подчеркнул Гузун.

Займы на оплату труда

Кроме этого, Фонд госрезерва сможет выдавать беспроцентные займы для индивидуальных предпринимателей и хозяйствующих субъектов, которые относятся к категории микропредприятий, на выплату зарплаты или на выплату налогов, без залога. Заем будет выдаваться под поручительство учредителей без участия коммерческих банков, напрямую из Фонда госрезерва.

На одного штатного работника микропредприятия будет начисляться 1647 приднестровских рублей в месяц. Общая сумма займа будет равна количеству штатных работников, умноженная на один МРОТ.

По словам Гузуна, эти средства намерены выделить с одной главной целью – чтобы бизнес не имел никаких аргументов в качестве отговорок, что нет денег для выплаты зарплат сотрудникам, или они не могут получить кредитные средства, поскольку нет какого-то залогового имущества.

Законопроект был принят депутатами в окончательном чтении и направлен на подпись лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому.

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