Зачем в Молдове предлагают отказаться от бюллетеней на русском языке

В республике предложили отказаться от бюллетеней для голосования на русском языке: чем эту "необходимость" аргументируют авторы этой инициативы.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительный проект с поправками в области электорального законодательства. Среди прочих изменений, которые выставленных на публичное обсуждение, есть и вопрос о том, чтобы бюллетени для голосования печатались на государственном языке.

"В случае электоральных конкурентов текст бюллетеня для голосования простой и содержит фамилию, имя или обозначение электорального конкурента плюс электоральный символ. Для понимания этого текста не требуется глубокое знание государственного языка. Стандартизация текста на государственном языке позволит значительно оптимизировать ресурсы, в том числе человеческие, для реализации этого процесса", - сказано в тексте проекта.

После внесения этого изменения положение в Кодексе о выборах может выглядеть следующим образом: "Бюллетень для голосования составляется на государственном языке. В случае референдумов, за исключением по отзыву примара, бюллетени для голосования могут составляться и на русском языке, на основании решений соответствующих электоральных органов о тираже бюллетеней".

Документ подготовлен национальным экспертом, который был нанят в рамках проекта "Укрепление демократии в Молдове через инклюзивные и прозрачные выборы", внедренного ПРООН Молдова при финансовой поддержке USAID, посольства Великобритании в Кишиневе через Фонд хорошего управления и посольства Нидерландов через программу Matra.

Аргументация авторов проста

Как заявил в эфире радиостудии Sputnik член Центризбиркома Андрей Волентир, "аргументация простая – текст избирательного бюллетеня краткий и включает только обозначение электорального конкурента – название партии или имени и фамилии физического лица".

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"Здесь нет другого неясного текста, которые требуют перевода на другие языки", - считает член ЦИК.

По его словам, чтобы сократить расходы на печать, может быть применена подобная мера.

Он отметил, что только на местных выборах бюллетени могут переводиться на другой язык.

"У нас есть национальные меньшинства, которые говорят на гагаузском, украинском, болгарском и других языках", - сказал Волентир.

"Нарушение права гражданина"

По мнению депутата-социалиста Василия Боли, такая поправка – "это нарушение права гражданина узнать информацию на том языке, которым он владеет".

Парламентарий обратил внимание на отчет Совета по недискриминации за 2018 год, где были указаны нарушения и случаи дискриминации по языковому критерию на территории Молдовы. По его словам, в том же году Совет направил властям порядка 30 решений, содержащих рекомендации и замечания на этот счет.

"Думаю, это недопустимо в условиях Республики Молдова с учетом, что у нас много иноязычных граждан, которые владеют другим языком, и им сложно разговаривать, читать и понимать содержание избирательного бюллетеня только на государственном языке", - сказал Боля.

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Что касается уточнения о бюллетенях для референдумов, то, как считает депутат, то должна быть единая практика.

"Если разрешается на референдумах, когда перед избирателями ставится конкретный вопрос, то и в случае выборов любого типа гражданин должен ответить на вопрос: "Кого он поддерживает, какого электорального конкурента?", - сказал Боля.

По его мнению, в этом случае гражданину нужно предоставить это право, чтобы голосование было свободным, корректным и без манипуляций

"Если такая поправка будет включена в законопроект, то, думаю, мы не поддержим такое предложение", - сказал Боля.

На данный момент бюллетени для голосования печатаются для всех категорий выборов и референдумов на государственном и русском языках.

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