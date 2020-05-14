Минздрав предлагает поправки к Трудовому кодексу: речь об удаленной работе

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова разработало проект закона о внесении изменений в Трудовой кодекс для регулирования процесса дистанционной работы. Таким образом, документ может быть дополнен главой 9 "Удаленная работа".
Все особенности дистанционной работы могут быть предусмотрены в индивидуальном трудовом договоре, коллективном трудовом договоре или внутреннем регламенте предприятия.
Индивидуальный договор об удаленной работе, помимо действующих положений, будет предусматривать и следующие пункты:
- условия предоставления удаленной работы;
- границы проверки деятельности работника и способ контроля за ней;
- порядок учета рабочих часов.
Для безопасности и здоровья работника в законе будут предусмотрены случаи временного изменения рабочего места, в том числе, в период чрезвычайного положения. В зависимости от специфики деятельности работодатель может издать приказ об этом без внесения изменений в индивидуальный трудовой договор.
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