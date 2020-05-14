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Девушка работает за ноутбуком

Минздрав предлагает поправки к Трудовому кодексу: речь об удаленной работе

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200514/30232799/udalennaya-rabota-budet-uzakonena-podrobnosti.html

В разработанном документе сказано, что все особенности дистанционной работы могут быть предусмотрены в индивидуальном трудовом договоре, коллективном трудовом договоре или внутреннем регламенте предприятия.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова разработало проект закона о внесении изменений в Трудовой кодекс для регулирования процесса дистанционной работы. Таким образом, документ может быть дополнен главой 9 "Удаленная работа".

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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Согласно проекту, удаленно смогут работать сотрудники, заключившие индивидуальный трудовой договор, предусматривающий возможность дистанционной работы, или же те, кто подписал дополнительное соглашение к существующему контракту. Работающие удаленно сотрудники будут пользоваться всеми правами и гарантиями, предусмотренными молдавским законодательством.

Все особенности дистанционной работы могут быть предусмотрены в индивидуальном трудовом договоре, коллективном трудовом договоре или внутреннем регламенте предприятия.

Индивидуальный договор об удаленной работе, помимо действующих положений, будет предусматривать и следующие пункты:

  • условия предоставления удаленной работы;
  • границы проверки деятельности работника и способ контроля за ней;
  • порядок учета рабочих часов.

Для безопасности и здоровья работника в законе будут предусмотрены случаи временного изменения рабочего места, в том числе, в период чрезвычайного положения. В зависимости от специфики деятельности работодатель может издать приказ об этом без внесения изменений в индивидуальный трудовой договор.

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