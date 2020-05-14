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Уличная торговля

Пенсионеры вынуждены на улицах продавать цветы, несмотря на COVID-19

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1080)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200514/30236029/pensionery-prodayut-tsvety-nesmotrya-na-covid-19.html

Сложное материальное положение вынуждает пенсионеров заниматься уличной торговлей даже в условиях чрезвычайного положения, установленного в Молдове из-за распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Согласно данным Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 представляет опасность, прежде всего, пожилым людям, однако нехватка финансовых средств заставляет их нарушать режим самоизоляции и торговать прямо на улицах столицы.

Корреспондент агентства Sputnik Молдова встретила пять женщин, которые продавали комнатные цветы и нарциссы возле Парка афганцев в столичном секторе Рышкановка. Некоторые из них были в масках и перчатках, другие сказали, что им сложно дышать, поэтому иногда они снимают защитные средства.

În plină pandemie, unele pensionare din Capitală sunt nevoite să vând flori pentru ca să câștige un ban
© Sputnik / Cătălina Cernei
Пенсионеры, продающие цветы в столичном секторе Рышкановка.
На вопрос корреспондента Sputnik о том, что заставило женщин выйти на улицу в условиях пандемии коронавируса, одна из них ответила: "Нужда в деньгах вывела нас торговать на улице, но мы защищаем себя, как можем. В противном случае мы умрем от голода, а не от COVID-19. Приходим сюда на час и быстро возвращаемся домой", - уточнила пенсионерка.

Собеседницы признались,что им неудобно обсуждать эту тему и они опасаются, что из-за уличной торговли, временно запрещенной в стране, их может оштрафовать полиция.

În plină pandemie, unele pensionare din Capitală sunt nevoite să vând flori pentru ca să câștige un ban
© Sputnik / Cătălina Cernei
Пожилая женщина вынуждена продавать цветы из-за нехватки денег.

Пресс-секретарь кишиневского инспектората полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Молдова, что столичные полицейские предпринимают различные меры для предотвращения уличной торговли в период чрезвычайного положения в стране. Однако до сих пор ни один пожилой человек не был оштрафован за подобные нарушения, так как пенсионеры подчинялись распоряжениям правоохранительных органов.

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"Улицы столицы патрулируют полицейские. Когда они видят, что пенсионеры продают цветы или другой товар, предупреждают их о правонарушении и просят соблюдать карантинный режим. Мы рады, что пожилые люди относятся к замечаниям с пониманием и подчиняются им. На данный момент у нас не зарегистрировано ни одного случая применения штрафов к пенсионерам за подобные нарушения. Однако если молодые люди торгуют на улице, что сейчас запрещено, и отказываются подчиняться полицейским, они могут получить штрафы от 22,5 тысячи до 25 тысяч леев", - предупредила Стати.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 5 тысяч 406, выздоровело - 2 тысячи 228 человек, скончались - 190.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1080)


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