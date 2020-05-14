Пенсионеры вынуждены на улицах продавать цветы, несмотря на COVID-19

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Согласно данным Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 представляет опасность, прежде всего, пожилым людям, однако нехватка финансовых средств заставляет их нарушать режим самоизоляции и торговать прямо на улицах столицы.

Корреспондент агентства Sputnik Молдова встретила пять женщин, которые продавали комнатные цветы и нарциссы возле Парка афганцев в столичном секторе Рышкановка. Некоторые из них были в масках и перчатках, другие сказали, что им сложно дышать, поэтому иногда они снимают защитные средства.

© Sputnik / Cătălina Cernei Пенсионеры, продающие цветы в столичном секторе Рышкановка.

На вопрос корреспондента Sputnik о том, что заставило женщин выйти на улицу в условиях пандемии коронавируса, одна из них ответила: "Нужда в деньгах вывела нас торговать на улице, но мы защищаем себя, как можем. В противном случае мы умрем от голода, а не от COVID-19. Приходим сюда на час и быстро возвращаемся домой", - уточнила пенсионерка.

Собеседницы признались,что им неудобно обсуждать эту тему и они опасаются, что из-за уличной торговли, временно запрещенной в стране, их может оштрафовать полиция.

© Sputnik / Cătălina Cernei Пожилая женщина вынуждена продавать цветы из-за нехватки денег.

Пресс-секретарь кишиневского инспектората полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Молдова, что столичные полицейские предпринимают различные меры для предотвращения уличной торговли в период чрезвычайного положения в стране. Однако до сих пор ни один пожилой человек не был оштрафован за подобные нарушения, так как пенсионеры подчинялись распоряжениям правоохранительных органов.

"Улицы столицы патрулируют полицейские. Когда они видят, что пенсионеры продают цветы или другой товар, предупреждают их о правонарушении и просят соблюдать карантинный режим. Мы рады, что пожилые люди относятся к замечаниям с пониманием и подчиняются им. На данный момент у нас не зарегистрировано ни одного случая применения штрафов к пенсионерам за подобные нарушения. Однако если молодые люди торгуют на улице, что сейчас запрещено, и отказываются подчиняться полицейским, они могут получить штрафы от 22,5 тысячи до 25 тысяч леев", - предупредила Стати.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 5 тысяч 406, выздоровело - 2 тысячи 228 человек, скончались - 190.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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