В Молдове выплатят пособия сотрудникам госучреждений, заразившимся COVID-19

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники разных госучреждений, заразившиеся COVID-19 при выполнении служебных обязанностей, получат социальные выплаты. Такое решение было принято на заседании правительства.
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Как следует из решения кабмина, на социальные выплаты пострадавшим сотрудникам из резервного фонда правительства выделено 6 миллионов 544 тысячи леев.
"Эти деньги будут переведены из специального фонда, где собраны средства, пожертвованные нашими гражданами. То есть, эта помощь будет оказана не только властями, но и всем обществом", - заявил в ходе заседания премьер-министр Ион Кику.
Деньги получат сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а часть средств направят муниципальным советам Кишинева, Кагула, Каушан и других населенных пунктов страны.
По данным, представленным в правительстве, социальные выплаты полагаются 409 сотрудникам вышеуказанных ведомств. Из них 72 человека – работники системы МВД, другие 337 - бюджетники и сотрудники медучреждений. Каждый из списка получит по 16 тысяч леев.
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