Как в Приднестровье будет проходить набор в детсады и первые классы

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. На заседании исполнительного органа власти Приднестровья обсудили возможность упрощенного приема детей в детсады и школы. В 2020 году этот стандартный процесс усложнен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в правительственной пресс-службе.
Прием в детские сады
"С момента введения режима ЧП мы принимаем заявки исключительно в электронной форме от родителей, которые еще не успели это сделать, и по телефону отрабатываем их вместе с родителями", – добавила она.
Бай отметила, что около 1200 детей готовы с 1 июня пойти в детский сад. Вместе с тем, она обратила внимание на то, что за неделю до этого, как правило в конце мая, проводятся собрания, чтобы родители могли получить исчерпывающую информацию от администрации дошкольной организации. Подобным образом выстроена цепочка и в остальных управлениях народного образования региона.
Если родители по какой-либо причине еще не успели написать заявление и подать документы, то у них есть возможность сделать это в электронной форме. Переслать пакет сведений нужно на электронную почту УНО городов и районов. Получить консультацию можно по телефону.
Зачисление в первый класс
При конкурсном поступлении (в гимназические классы) дело обстоит иначе: заявления с документами принимаются с 1 апреля по 15 мая, после чего детей по результатам пройденного тестирования (письменное задание в связке с собеседованием) до 1 июня зачисляют в классы. Однако из-за коронавируса предлагается промежуточное решение: продлить предоставление информации до 10 июня, а конкурс перенести где-то на конец июля. Схожий подход применят и к желающим перейти в лицей (в 8 класс).
Предоставление документов по аналогии с детсадами будет организовано онлайн (пока с использованием электронной почты местных УНО).
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