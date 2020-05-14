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Детский сад

Как в Приднестровье будет проходить набор в детсады и первые классы

© CC0 / Pixabay / FeeLoona
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1078)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200514/30239377/kak-v-pridnestrove-budet-prokhodit-nabor-v-detsady-i-pervye-klassy.html

На пороге - середина мая, а это значит, что близится срок зачисления юных приднестровцев в детские сады и школы.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. На заседании исполнительного органа власти Приднестровья обсудили возможность упрощенного приема детей в детсады и школы. В 2020 году этот стандартный процесс усложнен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в правительственной пресс-службе.

Прием в детские сады

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Фото: pixabay.com
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Глава тираспольского Управления народного образования (УНО) Стелла Бай сообщила, что оформление детей началось с 1 октября 2019 года. Действует процедура до начала лета. Требуемые изначально документы – заявление, паспорт мамы либо папы и свидетельство о рождении ребенка, затем доносится и медсправка. Большинство обращений уже обработано.

"С момента введения режима ЧП мы принимаем заявки исключительно в электронной форме от родителей, которые еще не успели это сделать, и по телефону отрабатываем их вместе с родителями", – добавила она.

Бай отметила, что около 1200 детей готовы с 1 июня пойти в детский сад. Вместе с тем, она обратила внимание на то, что за неделю до этого, как правило в конце мая, проводятся собрания, чтобы родители могли получить исчерпывающую информацию от администрации дошкольной организации. Подобным образом выстроена цепочка и в остальных управлениях народного образования региона.

Если родители по какой-либо причине еще не успели написать заявление и подать документы, то у них есть возможность сделать это в электронной форме. Переслать пакет сведений нужно на электронную почту УНО городов и районов. Получить консультацию можно по телефону.

Зачисление в первый класс

Школьная ярмарка в ГУМе
© Sputnik / Nina Zotina
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Для школ с точки зрения документов перечень тот же – заявление, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Карточки развития и медицинскую приносят позднее. Период подачи сведений – летние месяцы. Необходимость личного контакта с мамой или папой также сводится к тому, чтобы обговорить различные детали по обучению, льготам и иным вопросам. Это описание характерно для привычного набора без конкурса.

При конкурсном поступлении (в гимназические классы) дело обстоит иначе: заявления с документами принимаются с 1 апреля по 15 мая, после чего детей по результатам пройденного тестирования (письменное задание в связке с собеседованием) до 1 июня зачисляют в классы. Однако из-за коронавируса предлагается промежуточное решение: продлить предоставление информации до 10 июня, а конкурс перенести где-то на конец июля. Схожий подход применят и к желающим перейти в лицей (в 8 класс).

Предоставление документов по аналогии с детсадами будет организовано онлайн (пока с использованием электронной почты местных УНО).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1078)

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Теги:
первоклашка, первый класс, детский сад, детсады, Приднестровье


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