Пошла в рост: в Кишиневе начали борьбу с амброзией

Растение, вызывающее сильную аллергию, в последние годы буквально "оккупировало" молдавскую столицу. Для того, чтобы бороться с ним эффективно, муниципальные службы создали электронную карту и начали использовать гербициды.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Муниципальное предприятие Spatii verzi ("Зеленое хозяйство") приступило к обработке городских площадей от амброзии. Как рассказал руководитель подразделения Зеленхоза столичного сектора Чеканы Александр Викол, в этом году принято решение начать работы еще до цветения растения.

Работают по электронной карте

По словам Викола, амброзия сейчас не опасна. Пик ее цветения обычно приходится на конец июня - начало июля. Однако муниципальные службы следят за появлением растения, едва только пробиваются первые ростки.

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"Сначала мы вручную составили карту и косили. А в этом году сделали электронную карту. Теперь точно видно, где находятся эти площади, на какой улице. По карте становится понятно, распространяется амброзия или ее количество уменьшается", - пояснил специалист.

На контроле у мэра

Как признаются сотрудники Spatii verzi, косить амброзию малоэффективно. Поэтому сейчас для борьбы с ней используются гербициды. За три недели они уничтожают растение до самого корня. По словам Викола, например, на улице Варница это растение исчезло, несмотря на то, что в прошлом году там было пять больших площадей.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook отметил, что об идее создания электронной карты говорилось много лет.

"Две недели назад я распорядился создать карту мест в Кишиневе, где растет амброзия, и она уже сделана. Согласно представленной информации, сорняком затронуты все сектора, в центре столицы ее меньше, а общая площадь составляет 200 гектаров, число зон - 122. Распорядился принять меры как можно скорее, чтобы жителям столицы не пришлось страдать от аллергии", - отметил градоначальник.

По его словам, до настоящего времени была проведена обработка химическими растворами на площади 5 гектаров в секторах Чеканы и Ботаника.

Примар выразил надежду, что со временем городским службам удастся искоренить сорняк.

"Экономические агенты и физические лица также должны позаботиться о принадлежащих им участках и удалить на них амброзию, в противном случае они будут наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Констатирующим органом в этом случае являются полиция, претура сектора и Управление жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Чебан.

Аллергия, похожая на простуду

По данным врачей, половина аллергиков восприимчива к пыльце амброзии. При этом, как рассказала врач-аллерголог Виктория Броковски, порядка 20% населения склонно к аллергическому риниту. Не все из них догадываются о реальном диагнозе, думая, что заболели обычной простудой. Главное отличие аллергии на амброзию от вирусных заболеваний - отсутствие температуры, пояснила Броковски. Врачи советуют соблюдать меры предосторожности в период цветения этого сорняка.

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"Лучше ограничить прогулки. Такой аксессуар, как маски, ежегодно становится необходимым для людей-аллергиков. Чтобы защитить глаза, нужны солнечные очки", - отметила врач-аллерголог.

Как пояснила специалист, аллергию на амброзию можно заработать в двух случаях. При прямом контакте с растением на коже могут появиться красные пятна и начаться зуд. А распространение пыльцы в воздухе приводит к тому, что она попадает на слизистую оболочку глаз, носа и в легкие. Поэтому появляются такие симптомы как кашель, чихание, удушье.

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