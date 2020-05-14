В центре Кишинева заменят подземные коммуникации - видео

Работы по замене подземных коммуникаций будут проводиться на отрезке в 470 метров, срок выполнения составляет 60 дней.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. В Кишиневе начались работы по замене подземных коммуникаций на улице Тигина. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Глава столичной администрации утверждает, что благодаря тому, что на этой улице проведут реабилитацию всех подземных сетей, к ремонту не придется возвращаться на протяжении многих лет - ни на проезжей части, ни на тротуарах.

"Работы по замене подземных коммуникаций будут проводиться на отрезке в 470 метров, срок выполнения составляет 60 дней. Общая стоимость работ на улице Тигина - 40 миллионов леев. Деньги выделены из муниципального бюджета. На втором этапе проекта будут восстановлены улица и тротуары, а работы будут финансироваться Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком", – уточнил Чебан.

Ранее работы по замене водопровода и канализационных труб проводились на отрезке улицы Тигина, между бульваром Штефана чел Маре и улицей Букурешть.

"Мы меняем подземные коммуникации, чтобы не произошло так, как на улице Крянгэ - ее сначала заасфальтировали, а уже после этого выяснили, что износ всех сетей составляет 90%", - подчеркнул столичный градоначальник.

В ближайшее время работники муниципальных служб планируют начать работы на улицах Иона Крянгэ и 31 августа 1989.

Ранее в столичной администрации сообщили, что до 29 мая движение транспорта по улице Тигина в периметре улиц Александру чел Бун и Колумна приостановлено в связи с проведением работ по реабилитации инженерных сетей в исторической части города.

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