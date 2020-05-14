Минздрав обнародовал обновленные данные по ситуации с COVID-19

В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19 и представили статистику об излечившихся и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове превысило 2,2 тысячи. Соответствующие данные представили в четверг в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки выписаны еще 52 пациента, госпитализированных ранее с диагнозом COVID-19. Так, общее число выздоровевших теперь составляет две тысячи 228 человек.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 госпитализированы 95 пациентов с подозрением на COVID-19.

Всего в республике подтверждены 5 тысяч 406 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 703 - в Приднестровье.

Состояние здоровья инфицированных: 269 - в тяжелом состоянии (из них 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 487 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 245 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 291 врач, 466 медсестер, 65 фельдшеров, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 403 сотрудника вспомогательного персонала.

Кроме того, зафиксировали еще пять смертей пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Речь идет о 38-летнем мужчине из Бельц, которого госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией в Институт скорой помощи 12 мая.

Скончался 79-летний житель Кишинева. Его доставили в больницу "Святого Архангела Михаила" 5 мая. Пациент страдал многочисленными сопутствующими заболеваниями.

Умерла 55-летняя женщина из Окницкого района. Ее госпитализировали в Онкоинститут 5 мая. У нее также были сопутствующие заболевания.

Минздрав подтвердил смерть 55-летнего мужчины из Сорокского района. Он находился на лечении в Республиканской клинической больнице с 1 мая. Пациент также страдал хроническими недугами.

Еще один погибший - 52-летний житель Слободзии, у которого также были сопутствующие заболевания.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 190 летальных исходов пациентов с COVID-19.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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