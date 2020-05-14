Высший совет магистратуры ждут очередные изменения

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля зарегистрировал проект внесения поправок в Закон о Высшем совете магистратуры. Накануне кабинет министров дал положительное заключение этому документу.

Таким образом, автор предлагает дополнить закон следующей частью:

"До избрания Общим собранием судей новых членов Высшего совета магистратуры замещающие члены, избранные ранее Общим собранием судей, занимают вакантные должности членов Высшего совета магистратуры".

Председатель юркомиссии также обратил внимание на необходимость установления механизма определения большинства в ВСМ. Боля предложил, чтобы процедура соответствовала Административному кодексу.

Депутат отметил, что с учетом поправок, вступивших в силу в феврале текущего года, количественный состав ВСМ вырос до 15 членов. Вместе с тем, к настоящему моменту в Совете остается вакантным одно место, которое должно быть занято судьей. Его, в свою очередь, предстоит избрать Общему собранию судей.

"Но с учетом того, что 17 марта на территории всей страны был объявлен режим чрезвычайного положения, Общее собрание судей не состоялось и неизвестно, когда оно пройдет", - говорится в проекте.

Поскольку ВСМ к настоящему моменту действует в неполном составе, продолжил автор законопроекта, предлагается, чтобы вакантное место занимали замещающие судьи до тех пор, пока не будет назначен основной делегат.

Проект поправок, между тем, уже получил положительное заключение от кабинета министров. По словам докладчика, министра юстиции Фадея Нагачевского, поправки несут скорее технический характер и являются следствием ряда проблем, которые встречаются в ВСМ и судебной системе.

"Судя по заявлениям некоторых членов ВСМ, я понял, что Общее собрание судей может даже не состояться в этом году. Закон в текущей редакции предусматривает, что замещающий делегат не имеет права занимать вакантную должность", - добавил Нагачевский.

В конце 2019 года, парламент утвердил поправки к Закону о Высшем совете магистратуры, которые предусматривают увеличение количественного состава с 12 до 15 членов – 5 представителей академической среды, 7 представителей судебный системы, а также министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты.

Позднее, в марте 2020 года, с учетом поправок, депутаты утвердили четверых членов Высшего совета магистратуры.

Также в конце марта правительство дало положительное заключение еще одному законопроекту, который предполагает, что председателем Совета может быть избран представитель академической среды, который является членом ВСМ.

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