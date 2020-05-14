Высший совет магистратуры ждут очередные изменения

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля зарегистрировал проект внесения поправок в Закон о Высшем совете магистратуры. Накануне кабинет министров дал положительное заключение этому документу.
Таким образом, автор предлагает дополнить закон следующей частью:
"До избрания Общим собранием судей новых членов Высшего совета магистратуры замещающие члены, избранные ранее Общим собранием судей, занимают вакантные должности членов Высшего совета магистратуры".
Депутат отметил, что с учетом поправок, вступивших в силу в феврале текущего года, количественный состав ВСМ вырос до 15 членов. Вместе с тем, к настоящему моменту в Совете остается вакантным одно место, которое должно быть занято судьей. Его, в свою очередь, предстоит избрать Общему собранию судей.
"Но с учетом того, что 17 марта на территории всей страны был объявлен режим чрезвычайного положения, Общее собрание судей не состоялось и неизвестно, когда оно пройдет", - говорится в проекте.
Проект поправок, между тем, уже получил положительное заключение от кабинета министров. По словам докладчика, министра юстиции Фадея Нагачевского, поправки несут скорее технический характер и являются следствием ряда проблем, которые встречаются в ВСМ и судебной системе.
"Судя по заявлениям некоторых членов ВСМ, я понял, что Общее собрание судей может даже не состояться в этом году. Закон в текущей редакции предусматривает, что замещающий делегат не имеет права занимать вакантную должность", - добавил Нагачевский.
В конце 2019 года, парламент утвердил поправки к Закону о Высшем совете магистратуры, которые предусматривают увеличение количественного состава с 12 до 15 членов – 5 представителей академической среды, 7 представителей судебный системы, а также министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты.
Позднее, в марте 2020 года, с учетом поправок, депутаты утвердили четверых членов Высшего совета магистратуры.
Также в конце марта правительство дало положительное заключение еще одному законопроекту, который предполагает, что председателем Совета может быть избран представитель академической среды, который является членом ВСМ.
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