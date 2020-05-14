Конституционный суд высказался по запросу Сырбу

Конституционный суд отказался приостановить действие некоторых положений Закона о государственной безопасности. О конституционности соответствующих норм КС только предстоит высказаться.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Конституционный суд отклонил, сочтя необоснованным запрос депутата Сергея Сырбу, попросившего приостановить действие одной из статей Закона о государственной безопасности. Об этом говорится в решении КС, опубликованном в четверг.

"Суд обращает внимание на то, что автор запроса ограничился лишь общими рисками, без того, чтобы предоставить уместные аргументы, даже несмотря на то, что прошло уже более 10 месяцев с момента вступления в силу оспариваемых поправок", - гласит решение КС.

Вместе с тем, решение принималось без судьи Владимира Цуркана. Он взял самоотвод.

Сырбу, примкнувший недавно к парламентской группе Pro Moldova,, попросив в срочном порядке рассмотреть возможность приостановить действие и признать неконституционными некоторые положения Закона о государственной безопасности.

Из запроса следует, что в 2019 году парламент утвердил пакет поправок к Закону о государственной безопасности. В частности, ст. 12 (7) предусматривает, что центральные органы власти, подведомственные правительству учреждения, а также самостоятельные публичные юридические лица обязаны по запросу ВСБ предоставлять любую информацию, которая касается национальной безопасности. Закон в текущей редакции, кроме того, предусматривает привлечение к ответственности упомянутых в ст. 12 (7) органов в случае отказа.

Заявление депутата было зарегистрировано всего за день до заседания Высшего совета безопасности, которое состоялось в четверг, 14 мая.

Судьи КС рассмотрели и отклонили пока только первую часть запроса, о конституционности действующих норм им еще предстоит высказаться.

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