Официально: чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Молдове не продлят

Глава государства призвал граждан республики быть осторожными и внимательными, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Молдове лучше, чем в других странах.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Режим чрезвычайного положения, объявленного в Молдове из-за ситуации с коронавирусом нового типа, продлевать после 15 мая не будут. Об этом заявил в четверг президент республики Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности.

"Как известно, 15 мая истекает чрезвычайное положение, которое было введено парламентом. Мы решили не предлагать законодательному органу продлевать этот режим. Но это не значит, что риск миновал", - сказал Додон.

По словам главы государства, с пятницы, 15 мая, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью будет принимать решения о введении и снятии ограничений вместо Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Скорее всего, будет объявлено чрезвычайное положение или красный код в сфере общественного здоровья", - отметил Додон.

Президент призвал граждан республики быть осторожными и внимательными, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Молдове лучше, чем в других странах.

"Смертность у нас - 3,5%, а на мировом уровне - в среднем 6,9%. Но это не значит, что мы должны расслабляться. Это говорит о том, что ситуация хорошо управлялась все эти месяцы и должна хорошо управляться в дальнейшем. У нас всего хватает: запас тестов - свыше 80 тысяч, есть лекарства. Мы готовы, но мы должны быть ответственнее", - заключил президент.

К настоящему моменту в Молдове лабораторно подтверждены 5,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

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