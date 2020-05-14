В группе "D": как жителям Молдовы защитить себя от COVID и остаться здоровыми

Какие витамины помогут людям укрепить иммунитет и как выйти из кризиса в связи с коронавирусом, - разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Новое исследование, проведенное в США, указало на возможную связь между дефицитом витамина D и высокой смертностью от новой коронавирусной инфекции.

Группа исследователей университета Northwestern (США, штат Иллинойс) сообщила, что в странах с большими показателями смертей от Covid-19, а именно в Италии, Испании и Великобритании, уровень витамина D при летальных исходах – ниже, чем в других странах.

"Гражданам Молдовы необходимо пойти в лабораторию и сдать анализы на содержание витамина D в организме по форме 25-OH. Когда картина станет ясной, человек должен действовать. Если у него в организме среднее содержание витамина D, надо чаще гулять на солнце, на свежем воздухе, если же все более плачевно, следует принимать его в таблетках", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Дидык.

Более того, Дидык советует начинать людям, которым вскоре предстоит вернуться на свои рабочие места, совершать прогулки по нескольку раз в день, наращивая маршрут пройденного пути ежедневно, чтобы организм привыкал постепенно к активной жизни.

Психология играет важную роль

Многие граждане Молдовы соскучились по работе, сидя в самоизоляции, однако человек склонен привыкать к одним и тем же действиям, а их резкая смена оказывает на его психику негативное воздействие. Переход от относительно апатичной жизни в карантине к активным действиям не следует осуществлять резко, утверждает доктор психологии Елена Ковалева. У человека, по словам психолога, появляется "стереотип поведения".

"Инерция, которая есть в поведении человека, способствует закреплению ряда определенных эмоций, поэтому человек к ним стремится. Вот почему очень сложно переключаться на другой вид деятельности", — объясняет специалист причины эмоциональных проблем, с которыми многие граждане Молдовы могут столкнуться при поэтапном выходе из карантина. © Fotolia / ShutterDivision Этот очень подкожный жир: почему формируется лишний вес

Чтобы выход на работу сделать максимально комфортным, необходимо начать подготовку к этому еще до окончания карантинных ограничений, советует собеседница. Иными словами, чтобы бездействие не стало наркотиком, надо напоминать себе о том, как сложно от него будет отвыкать. А если вы уже вышли на работу, то не надо сразу, как говорится, "брать быка за рога".

"Необходимо правильно входить в рабочий ритм, важен постепенный вход. Если резко ставить сложные цели, то получим только отрицательный результат", — заключила специалист.

Не забывать о физических нагрузках

Тем, кто вынужден большую часть времени проводить дома, стоит ввести какие-то минимальные физические нагрузки, чтобы поддержать свое здоровье. Для этого не нужен ни спортзал, ни даже стадион, и можно вполне обойтись без спортивного инвентаря. Единственное, что нужно — это желание не запускать себя, рассказал фитнес-тренер Роман Билецкий.

"Сейчас практически все тренеры ведут занятия онлайн. Есть очень много платформ для трансляции тренировок, есть видеозаписи тренировочных программ, включающих работу с собственным весом. Вам не нужно никакое дополнительное оборудование, только вес вашего тела", - подчеркнул Билецкий.

Кроме того, добавил эксперт, в качестве весов для работы вполне могут быть использованы бытовые предметы, которые найдутся в хозяйстве: бутылки с водой, пакеты с крупой, упаковки с моющими средствами и тому подобные вещи. Как отметил инструктор, очень многие тренеры делятся своими знаниями в сети абсолютно бесплатно.

"Двигательная активность должна быть ежедневной. Если выходите в магазин — бегите трусцой, пусть это будет сто метров - бег, сто метров - ходьба. Главное — двигайтесь", - добавил Билецкий.

Также, как заявил тренер, важно уделить внимание питанию, так как при гиподинамии очень легко набрать лишний вес.

Однако речь не идет о голодании — достаточно уменьшить количество углеводов в пище, ограничив сладости и крупы, а заменить их стоит овощами, зеленью и белковыми продуктами — рыбой, яйцами, мясом и молочными продуктами.

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