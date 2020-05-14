Судьба аэропорта Кишинева: о чем заявил президент Молдовы

Инвестиции, долги и платежеспособность компании Avia Invest, которая администрирует аэропорт Кишинева, стали предметом обсуждения на заседании Высшего совета безопасности. На что обратил внимание глава государства и какова позиция инвестора, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти намерены вернуть Международный аэропорт Кишинева в собственность государства. Об этом глава республики сообщил по итогам заседания Высшего совета безопасности в четверг.

Додон напомнил, что есть три повода для аннулирования соглашения концессии главной воздушной гавани страны.

"Первый – аннулирование контракта о концессии, так как были допущены нарушения в момент его подписания", - отметил президент, добавив, что этот вопрос уже находится в суде.

Второй мотив, как заявил президент, - невыполнение инвестиционных обязательств.

"До января 2020 года компания из контрактных обязательств не инвестировала порядка 66 миллионов евро. У них есть время до 30 августа, чтобы вложить оставшуюся сумму, а денег у них нет. И это третий повод для аннулирования этого соглашения – неплатежеспособность компании", - сказал Додон.

По его словам, на данном этапе Avia Invest должна государству десятки миллионов леев.

"Когда сменилось правительство (в июне 2019-го – ред.), задолженность Avia Invest перед государством составила 118 миллионов леев за март 2017 – июнь 2019. Что делают сотрудники правительства Майи Санду? Выносят решение о том, чтобы эту сумму можно было выплатить не сразу, а до мая 2020 года", - отметил глава республики.

Как считает Додон, если бы тогда члены кабмина настояли на выплате этих 118 миллионов, уже тогда можно было бы объявить о неплатежеспособности компании и аннулировать договор о концессии.

"На данный момент Avia Invest должна государству порядка 50-60 миллионов леев. Счета компании заблокированы. В соглашении о концессии есть пункт о том, что контракт может быть автоматически аннулирован в случае неплатежеспособности инвестора", - подчеркнул президент.

Avia Invest о своей платежеспособности

В Avia Invest считают, что предъявляемые им финансовые претензии представляют собой пеню по историческим задолженностям авиаперевозчика Air Moldova, которые сформировались в тот период, когда этой компанией управляло государство.

"Не позднее 15 мая абсолютно все финансовые обязательства компании, включая претензии Органа гражданской авиации Молдовы, будут выполнены в полном объеме", - отметили в Avia Invest.

В компании уточнили о подписанном соглашении о выделении денежных средств от инвесторов в размере 170 миллионов евро, которые будут доступны в ближайшие 30 дней.

"Эти средства будут направлены на дальнейшее выполнение инвестиционных обязательств по договору концессии Международного аэропорта Кишинева. В том числе – на строительство нового пассажирского терминала, грузового терминала, завершение строительства новой взлетно-посадочной полосы, расширение автомобильной парковки, благоустройство и так далее", - подчеркнули в компании.

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При этом, как уточнили в Avia Invest, это позволит создать около 9 тысячи новых рабочих мест для граждан Молдовы.

"По завершению запланированных работ Международный аэропорт Кишинева станет одним из самых современных в СНГ и Восточной Европе. Компания Avia Invest особо подчеркивает, что выполняла ранее, способна выполнять сейчас и намерена выполнять в будущем все свои обязательства в полном объеме", - отметили в компании.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд, куда уже были направлены документы.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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