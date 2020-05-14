По аналогии с Россией: в Приднестровье применят новую схему лечения COVID-19

Российские эпидемиологи находятся с визитом в Приднестровье для того, чтобы поделиться наработками российской медицины в борьбе с опасным вирусом.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. К концу мая в Приднестровье ожидаются поставки нового противовирусного препарата, который используется в борьбе с COVID-19 в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам совещания руководства ведомства и российских эпидемиологов, прибывших в регион с визитом.

"Противовирусный препарат согласно последним клиническим рекомендациям РФ доказал свою эффективность. Он хорошо переносится и имеет минимальные побочные эффекты. Минздрав уже изучил возможность его поставки, она ожидается к концу мая. К этому времени будет разработана новая схема лечения пациентов", - отметили в приднестровском ведомстве.

Российские эксперты также рассказали об успешном применении плазмы крови переболевших COVID-19 людей для лечения других пациентов. В ближайшее время этот метод начнут применять и в Приднестровье.

На встрече также обсудили вспышки коронавируса в Бендерском психоневрологическом доме-интернате, организацию работы учреждения в новых обстоятельствах и лечения больных. Приднестровскую сторону интересовала российская практика мониторинга состояния медицинских работников, контактирующих с больными, мнение об эффективности экспресс-тестирования, частоте его проведения, особенностях забора биоматериала для исследований.

Представители Роспотребнадзора посетили Слободзейскую Центральную районную больницу, COVID-лабораторию, которая была запущена на базе Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Тирасполе, а также Кризисный центр на базе МВД и коронавирусный госпиталь в Тирасполе.

В последующие дни планируется визит в Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии, Бендерский психоневрологический дом-интернат, а также выезд в Рыбницу.

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