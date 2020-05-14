20:02 14 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.92
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Центр COVID-19 в Кишиневе.

Минздрав: в Молдове подтвердили 147 новых случаев инфицирования COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1081)
676 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200514/30250335/Minzdrav-v-Moldove-podtverdili-147-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-COVID-19.html

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Республике Молдова достигло 5 тысяч 553.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 147 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"После проведения тысячи 103 первичных и повторных тестов на COVID-19 подтвердились еще 147 случаев инфицирования", - отметила Думбрэвяну.

Из подтвержденных сегодня случаев в 26 эпизодах речь идет о медработниках - 6 врачей, 7 медсестер и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Официально: чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Молдове не продлят

Выздоровели еще 52 пациента. Таким образом, число выздоровевших достигло 2 тысяч 228.

Из общего числа госпитализированных 269 находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 21 человек.

К вечеру четверга зарегистрировано еще 9 смерти от осложнений, связанных с COVID-19, а общее количество летальных исходов составило 194.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1081)

По теме

Российские эпидемиологи о первых впечатлениях от COVID-центров Приднестровья
В Молдове выплатят пособия сотрудникам госучреждений, заразившимся COVID-19
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
Запад обвиняет Россию в дезинформации и манипулировании статистикой
Запад обвиняет Россию в дезинформации и манипулировании статистикой - видео
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться