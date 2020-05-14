Минздрав: в Молдове подтвердили 147 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Республике Молдова достигло 5 тысяч 553.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 147 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"После проведения тысячи 103 первичных и повторных тестов на COVID-19 подтвердились еще 147 случаев инфицирования", - отметила Думбрэвяну.

Из подтвержденных сегодня случаев в 26 эпизодах речь идет о медработниках - 6 врачей, 7 медсестер и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

Выздоровели еще 52 пациента. Таким образом, число выздоровевших достигло 2 тысяч 228.

Из общего числа госпитализированных 269 находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 21 человек.

К вечеру четверга зарегистрировано еще 9 смерти от осложнений, связанных с COVID-19, а общее количество летальных исходов составило 194.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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