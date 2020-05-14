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В шахте, архивное фото.

Опасное подземелье - часть зданий Кишинева стоит над бездной

© Sputnik / Alexei Kudenko
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200514/30250911/opasnoe-podzemele-chast-kishineva-stoit-nad-bezdnoy.html

Состояние шахтенных помещений, расположенных в столичном секторе Рышкановка, вызывает опасения, как у жителей сектора, так и у некоторых городских депутатов.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Откачка воды в шахтах, расположенных в секторе Рышкановка, продолжена, однако она должна носить постоянный характер во избежание затопления подземных пространств и опасности просадки грунта и образования оползневых явлений. 

Один из муниципальных советников намерен обратиться к своим коллегам с просьбой выделить средства на эти цели, чтобы насосы работали постоянно, а жильцы десятков домов, расположенных по улице Флорилор и выше, чувствовали себя в безопасности. 

Ранее директор предприятия "Кишиневская шахта" Сергей Лунгу заявлял корреспонденту Sputnik Молдова, что если постоянно не откачивать воду из этого подземелья, то это может привести к обвалу столичного сектора Рышкановка.

 Шахта находится в критическом состоянии. Об этом впервые стало известно еще в начале 2000-х годов. Примерно тогда же и началась откачка подземных вод. Самый большой водосборник находится в юго-восточном крыле шахты.
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Жители микрорайона Рышкановка встревожены новостями о том, что в шахте скапливаются грунтовые воды, и спят, что называется, с одним закрытым глазом. Многие многоквартирные дома в этом столичном секторе – ветераны советского жилстроя, возведенные в 60-70-х годах прошлого века.

"Я постоянно боюсь, что мой дом в любой момент может обвалиться, его сдали в эксплуатацию в 1968 году, в апреле, 5-го числа, мы въехали в новую квартиру", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова жительница пятиэтажки по адресу Флорилор 16/1 Людмила Васильевна.

Как заявила пенсионерка, приходится жить, как будто на весу, зная, что под домом расположены ходы кишиневских шахт.

Ей вторит жительница многоквартирного дома по Флорилор 16/2, заявляя, что обрушение в столичном микрорайоне может иметь эффект домино.

"Наши дома расположены на спуске, я всегда боюсь, что они сложатся в одну большую "гармошку" и не из-за возможного обрушения шахты, а по причине оползней. Пока спасают только деревья в лесополосе, расположенной чуть ниже", - поделилась встревоженная жительница Рышкановки Ирина, которую корреспондент Sputnik встретил у подъезда жилого дома.
Оползень
© Sputnik / Абдула Магомедов
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На выезде из Кишинева в направлении Оргеева почти на четыре километра растянулись кишиневские шахты. Основанное в 1969 году, предприятие использовалось для добычи известняка, из которого в Молдове возведены тысячи зданий.

На данным момент, многие участки не эксплуатируются, так как были затоплены грунтовыми водами. Сейчас их состояние представляет реальную угрозу для города, так как уровень воды в шахтах постоянно поднимается, что в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.

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Теги:
обрушение, риск, Кишинев, Рышкановка, шахта


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