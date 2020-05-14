Додон рассказал о расследовании банковской кражи и контрабанды валюты

Глава государства отметил, что есть подвижки в расследовании банковской кражи. Кроме того, по его словам, громкое дело о незаконном перевозе валюты через границу в грузовике в скором времени будет передано в суд.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что есть существенный прогресс в расследовании банковской кражи. Об этом он сообщил по итогам заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, в период 2015-2019 годов было проведено много расследований банковской кражи, однако большинство из них оказались лишь имитацией попытки найти виновных и вернуть деньги государству. В том числе и отчет детективного агентства Kroll, который, по его словам, оказался "неверным направлением".

"Детально рассмотрели сегодня все этапы и к каким выводам пришли следственные органы. Информация, представленная в отчете парламентской комиссии в прошлом году, в большей степени подтверждается. Те, кто подготовил эту кражу, в том числе члены Комитета по финансовой стабильности, в который входили бывшие премьеры, министры экономики и другие, кто подготовили все, что касается нормативной базы для кражи миллиарда", - сказал Додон.

Он напомнил, что на протяжении последних месяцев следственные органы предприняли конкретные действия: выдвинуты обвинения 10 банкирам, прошли обыски во многих учреждениях, созданы совместные команды, которые занимались расследованием.

"Хочу проинформировать, что есть существенный прогресс в расследовании банковской кражи", - подчеркнул президент.

Банковский скандал

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

Контрабандные дела

Еще одной темой, которая стала предметом для обсуждения на заседании Высшего совета безопасности, стала проблема контрабанды.

"Детально обсудили все риски контрабанды различных товаров – табачных изделий, спирта, янтаря, финансовых средств (к слову, дело о 1,5 миллиона евро скоро передадут в суд и деньги поступят в бюджет), анаболиков, автомобилей и так далее. Все это было детально обсуждено. Посмотрели, есть ли пробелы в законодательстве. Обсудили, что можно изменить в законодательстве", - сообщил президент.

Он напомнил, что на днях сотрудники СИБ и Таможенной службы нашли на одном из складов коробки для контрабандных сигарет. Речь идет о готовящейся незаконной провозке табачной продукции на десятки тысяч евро.

По его словам, правоохранительные органы продолжат спецоперации по выявлению и предупреждению контрабанды. "Схемы по незаконному провозу янтаря остановлены, схемы со спиртом остановлены, схемы с табачной продукцией приостанавливаются и мы их приостановим", - сказал Додон.

В Молдове практически еженедельно происходят случаи контрабанды и чаще всего - табачных изделий. Об этом свидетельствуют сводки правоохранительных органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova