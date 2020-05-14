Нас поздравляют: Sputnik Молдова — 5 лет!

В мае 2015 года мы впервые пришли к нашим читателям и слушателям и с тех пор приобрели множество друзей. А дружбу журналистам заслужить нелегко — чтобы вам доверяли, нужно на деле, многолетним упорным трудом доказывать свою объективность, честность и профессионализм.

Поэтому сегодня, в день юбилея, ваши теплые дружеские поздравления мы считаем лучшим и желанным призом. Если поздравляете — значит, мы заслужили!

Нас поздравляют представители экспертного сообщества и государственные организации, мэры и советники всех уровней, предприниматели и юристы, общественные деятели и ведущие ученые, замечательные артисты и музыканты, спортсмены — и разумеется, вы, наши дорогие читатели и слушатели. Мы позволили себе здесь опубликовать некоторые из полученных поздравлений.

Игорь Додон: результаты, которых вы добились, вызывают уважение

Президент Молдовы Игорь Додон не раз был гостем нашей радиостудии. Во время беседы с журналистами глава государства проявил лучшие качества, которые только могут ожидать интервьюеры от лидера страны — открытость и даже откровенность в диалоге, полный и подробный ответ на вопросы, которые интересуют читателей и слушателей, доброжелательное настроение, искренний интерес к общению.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон

В этот праздничный день Игорь Додон обратился ко всему коллективу Sputnik Молдова с теплыми поздравлениями.

"Поздравляю коллектив Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова с пятилетием! — говорится в поздравительном послании главы государства. — Результаты, которых вы добились, разнообразие форматов и качество подачи информации — впечатляют и вызывают уважение. Желаю всему коллективу Sputnik Молдова успехов в деятельности и новых профессиональных достижений!"

Ирина Влах: Sputnik Молдова — образец настоящей журналистики

Башкан Гагаузии Ирина Влах — наш добрый друг и частый собеседник. В эксклюзивных интервью для Sputnik Молдова глава администрации АТО Гагауз-Ери рассказывает о том, чем живет автономия, о достижениях в экономике и социальной сфере региона, о решении проблем, с которыми сталкиваются жители Гагаузии. С Ириной Влах всегда интересно беседовать, и в день юбилея глава Гагаузии с удовольствием поздравила Sputnik Молдова с праздничной датой.

© Sputnik / Osmatesco Ирина Фёдоровна Влах

"Информационное агентство Sputnik Молдова показывает образец настоящей журналистики и предоставляет людям качественный информационный продукт, — говорится в поздравлении Ирины Влах. — Профессиональный подход, оперативность и объективность позволили вашему СМИ завоевать преданную аудиторию, в число которой входит и много жителей Гагаузской автономии. Я также рада отметить, что Sputnik Молдова относится к небольшому числу национальных СМИ, регулярно освещающих важные события в Гагаузии, способствуя тем самым формированию у жителей страны объективного восприятия нашего региона.

С удовольствием поздравляю команду Sputnik Молдова с пятилетием работы на информационном поле нашей страны. Желаю вам и дальше держать марку авторитетного СМИ. Гагаузия рада сотрудничеству и всегда открыта для ваших корреспондентов".

Михаил Давыдов: Sputnik Молдова – наш верный спутник

Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов всегда открыт для совместной работы и для неформального дружеского общения. Благодаря прекрасным рабочим отношениям мы неизменно получаем самую актуальную и полную информацию о событиях, которые организует Россотрудничество в нашей стране, а читатели и слушатели Молдовы имеют возможность знакомиться с важными событиями в жизни России.

© Sputnik / Osmatesco Михаил Давыдов

"Деятельность Представительства Россотрудничества в Республике Молдова отмечена самым тесным взаимодействием с Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова, — говорится в поздравлении Михаила Давыдова. — СМИ оказывает нам существенную поддержку в работе по изучению русского языка и истории многосторонних российско-молдавских отношений, по продвижению российского образования и науки, по реализации разнообразных молодежных программ. Показательно, что ряд проектов – результат наших совместных творческих усилий, поисков и находок. Новостные ленты агентства оперативно и объективно отражают текущие социально-гуманитарные, научно-популярные и культурно-просветительские акции РЦНК. С полным основанием можно утверждать, что Sputnik Молдова – наш верный спутник".

Константин Руснак: цели поставлены — давайте идти к ним вместе!

Генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО — частый гость и собеседник журналистов Sputnik Молдова. Важнейшие международные проекты, сотрудничество Молдовы с образовательными и гуманитарными структурами мирового сообщества — по этим вопросам мы всегда можем обратиться к Константину Руснаку и заранее знаем, что встретим самый благожелательный прием.

© Sputnik Константин Руснак

"Для Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО Sputnik Молдова – это профессионализм, доброжелательность, креативность и открытость команды; актуальность, достоверность и творческий подход к подаче материалов; стремление к совершенствованию своих знаний и объединение вокруг себя как молодых журналистов, так и всей творческой и ищущей себя молодежи, — говорится в поздравлении Константина Руснака. — Мы рады нашему сотрудничеству, результатом которого было совместное продвижение, посредством реализуемых в Молдове проектов, идеалов и основ ЮНЕСКО. Многое реализовано за эти пять лет, но многое еще предстоит сделать. Цели поставлены - давайте идти к ним вместе!"

Татьяна Млечко: Sputnik Молдова вышел на орбиту лидеров СМИ в нашей стране

Ректор Славянского университета в РМ, Председатель Молдавского общества русистов (МОПРЯЛ) — в числе наших самых верных друзей. Множество интересных и актуальных материалов о том, чем живет русская культура в Молдове, как чувствует себя русский язык, о перспективах гуманитарного и культурного межнационального взаимодействия, подготовлено с ее помощью.

© Sputnik / Osmatesco Татьяна Млечко

"За время вещания Sputnik Молдова быстро вышел на орбиту лидеров СМИ в нашей стране благодаря органичному попаданию в диапазон ожиданий современной аудитории, — отметила Татьяна Млечко в своем поздравлении в честь пятилетия нашего агентства. — Актуальный контент, объективная подача, уникальная цифровая мультимедийная визуализация - достоинств много. Среди них особо – культура русского медийного дискурса и внимание Sputnik к репродукции нового поколения русскоязычных журналистов в зарубежье России".

Степан Берил: вы выполняете важную и ответственную миссию

Ректор ПГУ им. Тараса Шевченко всегда рад помочь работе корреспондентов Sputnik Молдова. Хорошее образование всегда идет рука об руку с хорошей информированностью, и работа прессы здесь чрезвычайно важна, уверен Степан Берил. В день первого юбилея Sputnik Молдова он обратился к коллективу нашего агенства с теплыми поздравлениями.

© Sputnik / Irina Leahova Степан Берил

"От имени профессорско-преподавательского состава, коллектива студентов Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и от себя лично искренне поздравляю Вас и Ваших коллег с Днем образования информационного агентства и радио Sputnik Молдова! — говорится в поздравлении. — Вы выполняете очень важную и ответственную миссию: говорите о том, о чем другие молчат. Ваш новостной контент доступен для людей различных государств, национальностей и профессий. Вовлеченность в работу, профессионализм и творческая отдача сотрудников редакций с каждым днем привлекают все больше читателей, а интересные мультимедийные проекты позволяют заглянуть вглубь проблемы и дают возможность аудитории переживать каждую историю вместе с вами".

Другие поздравления от коллег, друзей и партнеров Sputnik Молдова можно прочитать и послушать в нашем юбилейном лонгриде. А заодно узнать о самых важных этапах нашей работы за минувшие пять лет и познакомиться с журналистами Sputnik Молдова.

Спасибо за поздравления, друзья!

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