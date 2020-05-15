До конца года в Кишиневе могут закупить 100 новых автобусов

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Рабочая группа примэрии муниципия Кишинев, ответственная за обновление парка общественного транспорта, предложила столичному муниципальному совету до конца 2020 года приобрести 100 новых автобусов, а также 18 сдвоенных б/у троллейбусов, принадлежащих примэрии Риги.

Всего план, разработанный рабочей группой, предусматривает закупку за четыре года 250 автобусов вместимостью 107 мест, из которых 100 будут приобретены, а остальные 150 собраны в партнерстве с одной из ведущих компаний-производителей автобусов. Также предусмотрены приобретение 18 сдвоенных и сборка 70 стандартных (на 115 мест) и 20 сочлененных троллейбусов.

В случае реализации предложенного плана к концу 2021 года Кишинев сможет обходиться без маршруток, а к концу 2023 года все единицы общественного транспорта Кишиневе будут обновлены. Пригороды обеспечат 148 автобусами, из которых 125 - нового типа.

Окончательное решение по закупке 100 новых автобусов - за кишиневским муниципальным советом. Заседание запланировано на 19 мая.

Проблема транспорта в столичных пригородах требует решения

Генпримар Кишинева Ион Чебан присоединился к обращению, подписанному 14 мая почти всеми примарами пригородов столицы, в котором они просят муниципальных советников на заседании совета 19 мая одобрить оптимальное решение, чтобы устранить проблему отсутствия общественного транспорта.

"Примары пригородов заявили, что готовы подготовить всю необходимую инфраструктуру для доставки общественного транспорта в населенные пункты, и что они ждали этого много лет. Мы знаем, что ситуация сейчас непростая в связи с тем, что микроавтобусы прекратили деятельность. Людям приходится проходить километры пешком, чтобы добраться до общественного транспорта, или подолгу ждать на остановках, чтобы доехать на работу или домой", - констатировал Чебан.

Столичный градоначальник утверждает, что транспортную проблему Кишинева необходимо срочно решать.

По мнению представителей рабочей группы, ответственной за поиск технического решения и оптимального финансирования обновления парка общественного транспорта Кишинева, реализация плана приведет к значительному повышению качества и удобству поездок в автобусах. А средний возраст транспортных единиц уменьшится с 14,6 до 4,5 года.

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