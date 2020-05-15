В Приднестровье определились с выходными и праздничными днями в 2021 году

Праздничные выходные у приднестровцев начнутся сразу с первого дня нового года и продлятся целых десять дней.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. В Приднестровье определили праздничные и выходные дни в 2021 году. В новом году приднестровцы будут отдыхать все первые десять дней. В связи с этим 6 и 8 января им придется отработать 16 и 30 января.

В марте и мае будут заслуженные праздничные выходные, за которые не придется работать в один из субботних дней. 8 марта - традиционно Международный женский день.

Продолжительные праздники намечаются у приднестровцев и в феврале. Выходные дни, начинающиеся с уикенда 20 и 21 февраля, захватят также 22 и 23 февраля. Таким образом День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля и традиционно является красным днем календаря, на сей раз праздновать будут не один день. В связи с этим 27 февраля будет рабочим днем.

И пасхальные праздники. Главный православный праздник Пасха выпадает в 2021 году на 2 мая. Как обычно 1 мая - День международной солидарности трудящихся в Приднестровье - выходной. Впрочем, оба дня выпадают как раз на уикенд. Получается, приднестровцы будут отдыхать, начиная с субботы, 1 мая, по 4 мая. Также традиционно День поминования усопших, который выпадает на 10 мая, - тоже выходной.

Праздничные выходные планируются и в сентябре - со 2 по 5 сентября. Рабочий день перенесут с 3 на 11 сентября.

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