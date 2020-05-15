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Медицинский персонал инфекционной больницы Норк

Медработникам и техперсоналу COVID-центров Приднестровья будут платить больше

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1086)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200515/30249619/medrabotnikam-i-tekhpersonalu-covid-tsentrov-pridnestrovya-povysyat-zarplaty.html

Возможность увеличения размера оплаты труда появилась после внесения некоторых изменений в антикризисный закон, принятый в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Всем медицинским работникам, которые направлены на борьбу с коронавирусом нового типа в карантинные центры, будут выплачиваться надбавки, полагающиеся по основному месту работы. Такую поправку в антикризисный закон приняли депутаты законодательного собрания Приднестровья.

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© Sputnik / Yana Zaharova
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Другое дополнение позволит повысить заработную плату не только медицинским работникам, но и вспомогательному персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом.

"Это и водители скорой помощи, и технический персонал, который работает во всех центрах. Дается возможность выплачивать им надбавки. Ранее депутаты принимали такие поправки только для медицинского персонала", – пояснил парламентарий Сергей Чебан.

С коронавирусной инфекцией в Приднестровье борются почти три тысячи работников системы здравоохранения. Это более 700 врачей, тысяча 180 работников среднего медицинского звена, 719 представителей младшего медперсонала. В коронавирусные центры они были переведены из других лечебных учреждений.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1086)

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Теги:
медработники, зарплаты, Приднестровье


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