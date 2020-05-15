Медработникам и техперсоналу COVID-центров Приднестровья будут платить больше

Возможность увеличения размера оплаты труда появилась после внесения некоторых изменений в антикризисный закон, принятый в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Всем медицинским работникам, которые направлены на борьбу с коронавирусом нового типа в карантинные центры, будут выплачиваться надбавки, полагающиеся по основному месту работы. Такую поправку в антикризисный закон приняли депутаты законодательного собрания Приднестровья.

Другое дополнение позволит повысить заработную плату не только медицинским работникам, но и вспомогательному персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом.

"Это и водители скорой помощи, и технический персонал, который работает во всех центрах. Дается возможность выплачивать им надбавки. Ранее депутаты принимали такие поправки только для медицинского персонала", – пояснил парламентарий Сергей Чебан.

С коронавирусной инфекцией в Приднестровье борются почти три тысячи работников системы здравоохранения. Это более 700 врачей, тысяча 180 работников среднего медицинского звена, 719 представителей младшего медперсонала. В коронавирусные центры они были переведены из других лечебных учреждений.

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