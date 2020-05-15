За агрессорами и их жертвами в Молдове будут удаленно следить - подробности

Парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи и спорту предложила внести поправки в действующее законодательство, в них и содержатся неприятные сюрпризы для тех, кто агрессивно ведет себя по отношению к родным.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. За жителями страны, которые были уличены в бытовом насилии, могут вести мониторинг - соответствующие поправки в действующее законодательство разработали депутаты парламента Молдовы.

Предлагается, чтобы те, кто распускает руки в быту, носили электронные браслеты, закрепленные на запястье руки или на ноге. Решение о ношении бытовым агрессором такого браслета должен принять судья по возбужденному и расследованному делу.

Парламентарии также предлагают, чтобы члены семьи дебошира носили портативное видео-устройство, аналогичное современному смартфону, чтобы за действиями человека, единожды распустившего руки, могли следить сотрудники правоохранительных органов.

Такая же портативная система видеомониторинга может быть прикреплена на предмете одежды агрессора в случае, если он перемещается по улице без сопровождения. Подобные меры предложено применить по отношению к тем, кто находится под следствием, а решение суда еще не вынесено.

На приобретение необходимого оборудования необходимо будет выделить из бюджета 1,8 миллиона леев. Поправки в закон предстоит рассмотреть парламентариям в двух чтениях на одном из ближайших пленарных заседаний.

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