Додон: бюллетени для голосования будут на двух языках, в том числе на русском

Президент Молдовы Игорь Додон не поддержит инициативу об отказе от бюллетеней на русском языке, даже если теоретически найдется большинство, чтобы принять изменения в парламенте.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что русский язык – язык межнационального общения в Молдове, поэтому инициатива об отказе от бюллетеней на русском языке не найдет его поддержки. Об этом глава государства сообщил в рамках еженедельной передачи в пятницу, отвечая на вопрос Sputnik Молдова об инициативе об изменении Кодекса о выборах

"Русский язык - язык межнационального общения, и так было всегда... Я категорически против (инициативы об отказе от бюллетеней на русском языке) и даже если теоретически сформируется большинство, я этот закон не подпишу… Мы не поддержим тех, кто запустил такую процедуру", - сказал Додон.

Поэтому, по словам главы государства, бюллетени будут на двух языках - государственном и русском.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительный проект с поправками в области электорального законодательства. Среди прочих изменений, которые выставлены на публичное обсуждение, есть и предложение, согласно которому бюллетени для голосования должны печататься только на государственном языке.

В пояснительной записке сообщается, что это позволит сэкономить расходы на проведение выборов.

"В случае электоральных конкурентов текст бюллетеня для голосования простой и содержит фамилию, имя или обозначение электорального конкурента плюс электоральный символ. Для понимания этого текста не требуется глубокое знание государственного языка. Стандартизация текста на государственном языке позволит значительно оптимизировать ресурсы, в том числе человеческие, для реализации этого процесса", - сказано в тексте проекта.

В случае референдумов, за исключением референдумов по отзыву примара, бюллетени для голосования могут составляться и на русском языке, на основании решений соответствующих электоральных органов о тираже бюллетеней, говорится в документе.

Проект подготовлен в рамках проекта "Укрепление демократии в Молдове через инклюзивные и прозрачные выборы", внедряемого ПРООН Молдова при финансовой поддержке USAID, посольства Великобритании в Кишиневе через Фонд хорошего управления и посольства Нидерландов через программу Matra.

С резкой критикой проекта выступили ряд депутатов парламента и общественные деятели.

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