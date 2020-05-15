Как карантин сказался на деятельности предприятий Приднестровья разных отраслей

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Реалии последствий для предприятий от введения карантина на территории Приднестровья в связи с пандемией оказались даже хуже ожиданий. Так выразился глава Минэкономразвития Сергей Оболоник на совещании, посвященном основным госпрограммам, которые нуждаются в серьезной корректировке в связи с опасностью распространения нового вируса.
"В апреле легкая промышленность "просела" по сравнению с данными 2019 года на 40%, машиностроение – на 84%, электротехнический сектор – на 37%", - озвучил печальные цифры чиновник.
Проценты и суммы потерь
По прогнозу Минфинансов, выпадающие в целом по году доходы республиканского бюджета могут составить 416 миллионов рублей.
Для того, чтобы максимально сократить возросший дефицит бюджета, исполнительный орган власти предложил пересмотреть инвестиционные программы предприятий топливно-энергетического комплекса, приостановить финансирование межтарифной разницы, отложить уплату задолженностей, запланированную на текущий год, заморозить или сократить ряд госпрограмм.
"Даже с учетом этих мер, не обеспеченным остается часть дефицита бюджета в размере 243 миллиона рублей", - подчеркнула глава Минфина Татьяна Кирова.
Сокращение финансирования
На совещании обсуждался вопрос об остановке на некоторое время или частичном сокращении финансирования таких программ, как ремонт и реконструкция тротуаров, строительство парковок и автостоянок, уличное освещение, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям образовательных, культурных, социальных учреждений, приобретение спецтехники и оборудования, модернизация пищеблоков учебных заведений.
Урезаны будут траты, связанные с ремонтом дорог. После продолжительной рабочей дискуссии сошлись во мнении, что правительство обозначит для каждого района сумму сокращения по Дорожному фонду, а местное руководство примет решение, каким участкам в этот сложный период будет отдано предпочтение, а с ремонтом каких еще можно повременить.
Что останется на дотации Фонда капвложений
Начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Иван Унту рассказал, что правительством уже сформировано предложение по сокращению программы ФКВ-2020 на сумму 79 миллионов рублей. На стадии обсуждения – судьба дополнительной группы объектов, предлагаемых к временному исключению из действующей программы капвложений. Это позволит сэкономить еще 65 миллионов рублей.
Участники совещания прошлись по всем спискам. И все-таки часть из объектов решили сохранить в программе текущего года. Речь идет о нескольких сельских фельдшерско-акушерских пунктах, каменской районной поликлинике, расположенной в селе Выхватинцы Рыбницкого района психиатрической больнице и других объектах медицинского профиля.
"Объекты системы здравоохранения не подлежат исключению из Фонда капитальных вложений 2020 года", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Как пишет пресс-служба приднестровского лидера, Красносельский также настоял на проведении ремонтно-строительных работ в детском саду №26, расположенном в микрорайоне "Северный" города Бендеры, и в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по настольному теннису в Дубоссарах. Еще один объект, который частично профинансируют из Фонда капвложений нынешнего года, – спорткомплекс "Юбилейный" в Рыбнице, в котором будет отремонтирована кровля.
Также не будет исключено из перечня первоочередных с точки зрения ремонта объектов здание кадетского корпуса, сдадут в эксплуатацию и корпус гинекологического стационара по улице Свердлова в городе Тирасполе.
"Вынужденные сокращения из программы капвложений – временная мера. Все планы будут постепенно реализованы. Главная на сегодняшний день задача – справиться с пандемией и не позволить ее последствиям разрушить нашу экономику", - подчеркнул Красносельский.
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