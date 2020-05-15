Как карантин сказался на деятельности предприятий Приднестровья разных отраслей

Совещание, на котором обсуждались масштабы последствий от введения ЧП в связи с пандемий и способы выхода из ситуации, длилось несколько часов.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Реалии последствий для предприятий от введения карантина на территории Приднестровья в связи с пандемией оказались даже хуже ожиданий. Так выразился глава Минэкономразвития Сергей Оболоник на совещании, посвященном основным госпрограммам, которые нуждаются в серьезной корректировке в связи с опасностью распространения нового вируса.

"В апреле легкая промышленность "просела" по сравнению с данными 2019 года на 40%, машиностроение – на 84%, электротехнический сектор – на 37%", - озвучил печальные цифры чиновник.

Проценты и суммы потерь

По его словам, изначально прогнозировалось падение производства на 5,5%, что привело бы к сокращению бюджетных поступлений на 288 миллионов приднестровских рублей. Курс рубля эквивалентен молдавскому лею. Теперь более вероятным представляется снижение до 10% – с соответствующим уменьшением госдоходов.

По прогнозу Минфинансов, выпадающие в целом по году доходы республиканского бюджета могут составить 416 миллионов рублей.

Для того, чтобы максимально сократить возросший дефицит бюджета, исполнительный орган власти предложил пересмотреть инвестиционные программы предприятий топливно-энергетического комплекса, приостановить финансирование межтарифной разницы, отложить уплату задолженностей, запланированную на текущий год, заморозить или сократить ряд госпрограмм.

"Даже с учетом этих мер, не обеспеченным остается часть дефицита бюджета в размере 243 миллиона рублей", - подчеркнула глава Минфина Татьяна Кирова.

Сокращение финансирования

На совещании обсуждался вопрос об остановке на некоторое время или частичном сокращении финансирования таких программ, как ремонт и реконструкция тротуаров, строительство парковок и автостоянок, уличное освещение, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям образовательных, культурных, социальных учреждений, приобретение спецтехники и оборудования, модернизация пищеблоков учебных заведений.

Урезаны будут траты, связанные с ремонтом дорог. После продолжительной рабочей дискуссии сошлись во мнении, что правительство обозначит для каждого района сумму сокращения по Дорожному фонду, а местное руководство примет решение, каким участкам в этот сложный период будет отдано предпочтение, а с ремонтом каких еще можно повременить.

Что останется на дотации Фонда капвложений

На совещании отмечалось, что в этом году заметно упал импорт товаров: в марте на 8,6%, в апреле – уже на 30%. Учитывая, что импортная пошлина является основным источником наполнения Фонда капитальных вложений, его истощение ведет за собой необходимость сократить траты по этой социально значимой госпрограмме, то есть уменьшить объемы запланированных на год работ.

Начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Иван Унту рассказал, что правительством уже сформировано предложение по сокращению программы ФКВ-2020 на сумму 79 миллионов рублей. На стадии обсуждения – судьба дополнительной группы объектов, предлагаемых к временному исключению из действующей программы капвложений. Это позволит сэкономить еще 65 миллионов рублей.

Участники совещания прошлись по всем спискам. И все-таки часть из объектов решили сохранить в программе текущего года. Речь идет о нескольких сельских фельдшерско-акушерских пунктах, каменской районной поликлинике, расположенной в селе Выхватинцы Рыбницкого района психиатрической больнице и других объектах медицинского профиля.

"Объекты системы здравоохранения не подлежат исключению из Фонда капитальных вложений 2020 года", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Как пишет пресс-служба приднестровского лидера, Красносельский также настоял на проведении ремонтно-строительных работ в детском саду №26, расположенном в микрорайоне "Северный" города Бендеры, и в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по настольному теннису в Дубоссарах. Еще один объект, который частично профинансируют из Фонда капвложений нынешнего года, – спорткомплекс "Юбилейный" в Рыбнице, в котором будет отремонтирована кровля.

Также не будет исключено из перечня первоочередных с точки зрения ремонта объектов здание кадетского корпуса, сдадут в эксплуатацию и корпус гинекологического стационара по улице Свердлова в городе Тирасполе.

"Вынужденные сокращения из программы капвложений – временная мера. Все планы будут постепенно реализованы. Главная на сегодняшний день задача – справиться с пандемией и не позволить ее последствиям разрушить нашу экономику", - подчеркнул Красносельский.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova