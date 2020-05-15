Отложенный отдых: турфирмы предлагают альтернативу раннему бронированию

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Туристическая отрасль Молдовы столкнулась с серьезными трудностями из-за пандемии коронавируса. По данным Национальной Ассоциации туристических компаний, в этом году порядка 20 тысяч граждан заказали путевки за границу по системе раннего бронирования. Эта цифра заметно превышает показатели прошлого года. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией, люди опасаются, что границы не откроют.

"Существуют серьезные риски. Если будет очень много заявлений о расторжении контрактов, тот или иной экономический агент не сможет выполнить всех своих обязательств. Есть вероятность, что компании войдут в процедуру неплатежеспособности. У них просто нет этих денег", - отметила руководитель Ассоциации Анна Колца.

Согласно законодательству, туристическая фирма должна вернуть деньги клиенту в течение 14 дней после расторжения договора. Однако, по словам игроков этого рынка, они не располагают достаточными суммами. Средства, ранее оплаченные клиентами за путевки, поступили на счета зарубежных отелей, где забронированы номера.

"Наш месседж состоит в том, что мы хотим вернуть деньги туристам, но в более длительный срок, чем это предусматривает законодательство", - пояснила Колца.

Туристические компании просят власти рассмотреть вопрос о продлении срока возврата средств до 540 дней по аналогии с европейскими странами, где уже введено такое послабление.

Также некоторые турфирмы предлагают своим клиентам несколько альтернативных вариантов решения проблемы. В частности, граждане, заказавшие путевки по системе раннего бронирования, могут перенести отдых в том же отеле на сентябрь-октябрь этого года или на сезон 2021 года. Либо предлагается отложить эти деньги в виде так называемого депозита и использовать их для оплаты отдыха в другом месте.

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