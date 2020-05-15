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Уровень загрязнения воздуха в Кишиневе снизится из-за дождей и ветра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200515/30256656/uroven-zagryazneniya-vozdukha-v-kishineve-snizitsya-iz-za-dozhdey-i-vetra.html

В столице концентрация вредных веществ в воздухе, прежде всего диоксида азота, превышена в среднем в полтора раза.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Влияние холодного атмосферного фронта с усилением ветра до 15-18 метров в секунду и прогнозируемые синоптиками ливни несколько снизят уровень загрязнения воздуха в Кишиневе в ближайшие сутки. Об этом объявило Агентство окружающей среды.

В то же время в столице сохраняется стабильно превышающая нормы концентрация вредных веществ в атмосфере. Так, 13 и 14 мая уровень диоксида азота и моноксида азота был превышен в 1,6 раза, фенола - в 1,4 раза, формальдегида - в 1,5 раза.

Игорь Флогимон
© Sputnik / Osmatesco
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Радиационный фон, по данным автоматических лабораторий, установленных на метеорологических платформах, и по показаниям мобильных исследований остается в пределах нормы, составляя 0,07-0,16 микрозиверта в час, при норме в 0,25 микрозиверта в час.

В то же время в Бельцах уровень диоксида азота в минувшие сутки был превышен в 1,1 раза, а формальдегида - в 2,2 раза.

В начале года Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" в связи с загрязнением воздуха в Бельцах, где отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. Максимально разовые концентрации превышали санитарную норму в 1,2-2,4 раза, а среднесуточная норма была превышена в 2,3 раза.

Основной источник диоксида азота в атмосфере — продукты сгорания топлива в автомобильных двигателях и в тепловых электростанциях.

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