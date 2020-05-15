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Covid-19

COVID-19 в Молдове: представлены новые данные

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1086)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200515/30256876/covid-19-v-moldove-minzdrav-predstavil-novye-dannye.html

В Минздраве обнародовали текущую статистику по коронавирусу в стране, а также представили прогноз ведомства на ближайший период.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik.  В Молдове к пятнице, 15 мая, подтверждено 5 тысяч 553 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Такие данные представил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

Всего в период пандемии в Молдове излечилось 2 тысячи 228 человек, что составляет 40% от общего количества заразившихся.  

На данный момент в стране активны 3 тысячи 131 случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 269 человек. 

© Fotolia / Stokkete
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На фоне осложнений из-за COVID-19 скончалось 194 пациента. 

По данным, представленным главой НАОЗ, в стране число заболевших коронавирусом сотрудников системы здравоохранения достигло тысячи 272.

Тесты на коронавирус сдали более 4,9 тысячи сотрудников системы здравоохранения.

Из общего числа инфицированных сотрудников системы здравоохранения 42% (529 человек) уже выздоровели.

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"Возможен рост числа заражений по сравнению с прошлой неделей. В Сороках, Дубоссарах, Глодянах и Штефан-Водэ 300 случаев заражения на 100 тысяч населения", - пояснил Фуртунэ.

Он уточнил, что есть населенные пункты в Молдове, где нет случаев COVID-19. А в Молдове в целом тысяча 58 случаев инфицирования на миллион населения - это один из лучших показателей в регионе. 

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Также, по словам главы НАОЗ, в стране наметилась хорошая тенденция излечения от коронавируса. 

За все время пандемии в Молдове проведено более 35 тысяч тестов. Из них положительными в разный период были от 10% до 25%.

Как уточнил специалист, от осложнений в 98% случаев умирали те пациенты, у кого были хронические заболевания.

Также, по словам Фуртунэ, погибло 11 работников системы здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1086)

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