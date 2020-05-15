Дефицит торгового баланса Молдовы приблизился к 700 миллионам долларов

Значительный разрыв между экспортом и импортом Республики Молдова в январе-марте 2020 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Дефицит торгового баланса во внешнеэкономической деятельности в Молдове продолжает расти. По данным Национального бюро статистики (НБС), отрицательное сальдо экспортно-импортных операций в марте 2020 года увеличилось на 21,4 процента по сравнению с февралем и на 5,3 процента - по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В денежном выражении дефицит в марте составил 290,7 миллиона долларов США. В целом разрыв между экспортом и импортом Молдовы в январе-марте 2020 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 690,8 миллиона долларов, что на 58,7 миллиона долларов (+9,3 процента) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

При этом, по сравнению с январем-мартом прошлого года, дефицит торгового баланса со странами СНГ несколько сократился - на 6,9 процента (на 18,2 миллиона долларов), а со странами Евросоюза, напротив, вырос на 11,5 процента (на 20,7 миллиона долларов).

В целом, в январе-марте года экспорт товаров составил 675 миллионов долларов, или на 7,9 процента меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, из которых реэкспорт составил 153,6 миллиона долларов (22,8 процента от общего объема). Удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки составил 17 процентов от общего объема экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров - 5,8 процента.

Поставки в страны Европейского Союза за этот период составили 66,3 процента от общего объема экспорта (на 2,5% меньше, чем в январе-марте прошлого года), или 447,4 миллиона долларов США.

На долю стран СНГ пришлось 14 процентов от экспорта Молдовы (на 0,1 процента больше), или 94,9 миллиона долларов США.

Импортные поставки из стран ЕС составили 47,4% от общего объема импорта (на 1,4 процента больше, чем в январе-марте прошлого года) или 647,7 миллиона долларов.

Импорт товаров из стран СНГ составил 25 процентов от общего объема (на 6,9% меньше) или 341,6 миллиона долларов.

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