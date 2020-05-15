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Минздрав

В Молдове могут объявить чрезвычайное положение в здравоохранении

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1088)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200515/30259280/moldova-mogut-obyavit-chrezvychaynoe-polozhenie-v-zdravookhranenii.html

Несмотря на окончание чрезвычайного положения в стране, такой режим может быть объявлен в здравоохранении. В этот период медучреждения продолжат работу при соблюдении специальных мер.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Министерство здравоохранения труда и социальной защиты направило запрос в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям с просьбой объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения.

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Такое заявление сделала в пятницу на брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

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По ее словам, такой режим предлагается объявить до 30 июня этого года. Решение должно быть принято на ближайшем заседании комиссии.

"После 15 мая продолжим предпринимать меры для предотвращения распространения коронавируса. Планируется объявить режим ЧП в области здравоохранения", - заявила Думбрэвяну.

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Министр отметила, что медучреждения будут работать в специальном режиме, а людям из группы риска также будут рекомендовать как можно реже выходить из дома.

По мнению главы Минздрава, в ближайшее время нельзя расслабляться и забывать о простых, но очень важных правилах, таких как личная гигиена, ношение маски в общественных местах, социальная дистанция.

В пятницу, 15 мая, в стране заканчивается режим чрезвычайного положения, которое было объявлено 17 марта в связи с пандемией COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1088)

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