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Вход на Центральный рынок Кишинева

Уточнение от президента: когда в крупных городах Молдовы откроют рынки

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200515/30260110/utochnenie-ot-prezidenta-kogda-v-krupnykh-gorodakh-moldovy-otkroyut-rynki.html

Игорь Додон в эфире еженедельного видеоблога "Президент отвечает" рассказал о том, как в населенных пунктах страны ведется торговля продуктами питания.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Граждане Молдовы прислали главе государства Игорю Додону ряд вопросов, в которых интересовались, когда в крупных городах страны, в Кишиневе и Бельцах, откроют сельскохозяйственные рынки.

Додон ответил, что в районных центрах республики, за исключением Басарабяски и Чимишлии, где действуют более строгие карантинные ограничения, рынки уже открыты. Что же касается работы больших рынков в крупных городах, президент подчеркнул, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

"Возможно, мы примем решение об открытии небольших рынков в Кишиневе и Бельцах, если на них не будет массового скопления людей. Мы посоветуемся с докторами, со специалистами, и примем решение", - рассказал Додон. 
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По словам президента, открытие небольших рынков имеет ряд преимуществ. Во-первых, это возможность заработка для крестьян, которые стремятся реализовать свежие продукты питания по более низким, чем в супермаркетах ценам. Во-вторых, это возможность широкого выбора для покупателей качественного провианта, овощей и фруктов.

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Теги:
открытие, торговля, Молдова, рынки


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