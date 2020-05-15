SputnikPro: как опубликовать хорошее фото и не нарваться на суды

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Вы думали, что проиллюстрировать свою статью интересным фото — это просто? Вам кажется, что достаточно поймать удачный кадр или ракурс, "щелкнуть" затвором фотокамеры и готово дело? Значит, вам срочно нужна консультация хорошего юриста, чтобы потом не появилась необходимость в поиске хорошего адвоката.

"Подготовка визуальной части вашей истории — одна из важнейших тем в работе журналиста. Аудитория ждет от нас иллюстрации, которая оттеняет содержательную часть материала, —отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, открывая вебинар. — Стараясь оперативно обеспечить свое издание иллюстративным материалом, мы подписываемся на фотоагентства, заключаем договоры со стрингерами, просим у блогеров фотографии.

И здесь нас ждут определенные трудности, потому что в разных странах действуют многочисленные законы и поправки, которые жестко ограничивают ваше право пользоваться изображениями, особенно — изображениями людей. Выставлены определенные правовые препоны для защиты прав, а нюансов так много, что нам сложно в них ориентироваться, — подчеркнула Лосева.

Как разобраться в сложных нюансах копирайта на фотоснимки и не столкнуться с судебными исками — об этом участникам вебинара рассказала начальник отдела интеллектуальных прав МИА "Россия сегодня" Анна Черницына.

В режиме видеоконференции с экспертом получили возможность пообщаться более 150 журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб из девяти стран. Вдумчиво, профессионально и точно ведущая вебинара SputnikPro рассказала о тонкостях законодательства в области копирайта и разобрала вместе с участниками конкретные ситуации, постоянно возникающие в работе журналистов.

Какими правами обладает автор фото и почему нужно его разрешение

Тема интеллектуальных прав чрезвычайно сложна и многообразна. Анна Черницына подробно остановилась на разнице между автором фотоснимка и его правообладателем. О том, насколько все непросто, можно судить уже по, казалось бы, элементарному вопросу — чем автор отличается от правообладателя.

А очень часто это даже не один и тот же человек. Автор – это физическое лицо, творческим трудом которого создана фотография — тот, кто выбрал ракурс и нажал на кнопку. А правообладатель – это лицо, которому принадлежит исключительное право на фотографию. То есть право разрешать и запрещать другим использовать фото.

При этом у автора есть и неотчуждаемые, личные неимущественные права, которые сохраняются бессрочно и не могут быть переданы. К ним относятся право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения. Например, обычно авторы используют свое имя, но иногда указывается псевдоним. И тогда издание, публикующее фото, обязано указывать не только копирайт, но и то имя автора, которое он попросит.

Уже одно это, в сущности, простое упражнение в практике копирайта способно отбить у вас всякую охоту иметь дело с фотографиями когда-либо в жизни. Но на то и существуют эксперты, чтобы помогать журналистам разбираться с тонкостями вопросов о защите интеллектуальных прав.

Кстати, вы знали, что в понятие "доведение до всеобщего сведения" входит и использование фотографий в локальных сетях? Теперь знаете. И это тоже область действия копирайта.

Можно ли использовать фотографии "из интернета"?

Немедленно воздержитесь, если не представляете в точности, что делаете. Доступность фотографии в Интернете не говорит о том, что их можно брать и использовать без согласия автора. Помните, что у любой фотографии всегда есть автор, который может объявиться в любой момент и начать защищать свои права, подчеркнула Анна Черницына.

Вы удивитесь, когда узнаете, насколько мало здесь существует исключений. Например, авторское право не распространяется на фотографии, которые сделаны… не человеком. С довольно большой долей уверенности это относится к снимкам камер наблюдения. Теоретически, это распространяется и на снимки, автоматически сделанные квадрокоптером. Но тут уже начинаются нюансы — кто этим дроном управлял, кто кнопку нажимал.

Один из самых удивительных прецедентов копирайта — это фото, сделанные животными. Вам это может показаться странным, но для юристов в этом нет ничего удивительного. А все началось с невинных "селфи", случайно снятых обезьяной на украденную у фотографа камеру и коммерческого спора вокруг использования этих снимков.

В международных судах немало лет и немало денег было потрачено на разборы прецедентов, прежде чем юристы сошлись во мнении — сделанное, например, вашей кошкой фото не подпадает под действие авторского права.

Кому принадлежат фото, размещенные в социальных сетях

Чрезвычайно актуальный вопрос, который может при неудаче выйти боком для издания, без спроса опубликовавшего интересное фото из соцсетей.

В любом случае необходимо запрашивать у автора поста разрешение на использование, предварительно убедившись, что он является правообладателем. А убедиться в этом — задача для героя, потому что как правило, автор понятия не имеет об авторском праве вообще и о термине "правообладатель", в частности. А потом возникают претензии к журналистам.

И между прочим, выражение "нотариально заверенный скриншот", которое популярно в интернет-спорах — это не шутка. Суды, как правило, не принимают скриншоты переписки в качестве достоверного доказательства. Скриншот может быть принят во внимание, если правообладатель не отрицает того, что это именно он вел переписку. Но если дело дойдет до суда, то переписку необходимо нотариально удостоверить.

При этом копирование фотографий путем их сохранения на компьютер или использования скриншотов запрещено правилами почти всех социальных сетей — в том числе таких популярных как Facebook, Twitter, Instagram и Вконтакте, объяснила Анна Черницына.

Кстати, если гражданин разместил фотографию со своим изображением в Интернете, это не означает, что такую фотографию можно свободно использовать. Поэтому спрашивать разрешение на использование в любом случае нужно.

Как получить согласие на фотоснимок

Чтобы избежать возможных недоразумений в будущем, стоит добиваться письменного разрешения у автора — хотя бы по электронной почте или даже в мессенджере. Разрешения, полученные в устной форме, запрещены, и суды их не рассматривают.

В комментариях под фотоснимком обсуждать эти темы не стоит. На следующий день автор может снимок удалить, а вместе с ним исчезнут и доказательства, что вы получили разрешение на его использование, пояснила эксперт по интеллектуальным правам.

Кстати, по российскому законодательству, с которым очень схожи законы стран СНГ, разрешение с использованием сленга приравнивается к отсутствию согласия.

То есть, ответ на вопрос: "Разрешаете ли вы использование фотоснимка, на котором изображен котик, роняющий фарфоровую вазу с цветами на кружку с кофе, стоящую рядом с зарубежным паспортом с проставленной визой ", полученный в стиле: "Лол, забирай, только инсту мою там запили для лойсов" — это не согласие. С юридической точки зрения — это его полное отсутствие.

Есть ли у человека, запечатленного на фото, права на снимок

Вопрос о правах позирующего — это еще один проблемный эпизод из обширного сериала под названием "Удалите-этот-снимок-со-мной-с-вашего-сайта". В архиве любого фотографа есть удачные художественные снимки со случайными людьми, не подозревающими, что позируют фотохудожнику. А стрингеры иногда этим и живут — когда речь идет о знаменитостях.

Ответ юриста звучит четко и недвусмысленно: гражданин имеет право запрещать использование своего изображения или в любой момент отозвать свое согласие на его использование, сообщила Анна Черницына.

Однако есть исключения. Согласие попавшего на снимок человека, согласно букве закона, не требуется в ряде случаев. Например, когда изображенный человек является публичной фигурой — занимает госдолжность, играет существенную роль в общественной жизни.

Согласия на фото не нужно, если съемка прошла в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, и если в целом фотоснимок отображает информацию о мероприятии. То есть на снимке не акцентируется внимание на конкретных лицах.

Поэтому, если вы, сидя в парке, флиртовали с неправильной девушкой, а на фоне этой скамейки мэр перед объективами рассказывал о реконструкции городского фонтана, и потом у вас дома начались проблемы — то это ваши проблемы. А не ответственность масс-медиа, давших репортаж из муниципальной жизни.

Журналист всегда ходит по краю, осторожность — обязательна

Но и здесь возможны нюансы и журналисту всегда нужно быть готовым к неприятностям. Теоретически, не нужно разрешения, если гражданин добровольно позировал за плату — сам факт оплаты расценивается как подтверждение. А практически, завтра этот гражданин заявит в суде, что вы заставили его принять деньги, угрожая физической расправой — и начнется долгое и нудное разбирательство.

Или, допустим, человек не уклоняется от объектива фотоаппаратов и активно позирует фотографам. Теоретически, это свидетельствует о его согласии на последующее использование его фотографий в СМИ. А практически он может на следующий день возникнуть в суде с иском. Где написано, что он позировал, находясь в состоянии умственного помрачения, не осознавал своих действий и теперь требует миллион долларов за нанесенный ему непоправимый моральный ущерб.

Поэтому самый важный совет, совет номер один, который может дать журналисту эксперт по интеллектуальным правам — требуйте письменного разрешения. Желательно, заверенного нотариально.

Да, мы понимаем, что наша журналистская жизнь редко находится в гармонии с темой получения письменных разрешений по любому поводу. Но на то мы и репортеры. Поэтому мы рискуем, за это нас любят (а иногда не любят), и поэтому мы нуждаемся в защите — не меньше, чем врачи, пожарные и спасатели. И в частности, поэтому нас называют "четвертой властью" — потому что сплошь и рядом приходится брать на себя ответственность. И облегченно вздыхать, "пронесло", — когда все обходится хорошо.

"СМИ никогда не застрахованы от получения иска. Люди, которые могут предъявить иск, всегда есть и всегда будут. Основное — это, при необходимости, доказать, что мы предприняли все, что могли, с точки зрения законодательства ", — отметила Анна Черницына.

Вебинар длился почти два часа, его участники задали множество вопросов и разумеется, в небольшом материале не было возможности ни пересказать всю лекцию эксперта по интеллектуальным правам, ни описать все возможные правовые ситуации, возникающие при использовании фотографий в журналистской работе.

Завершая работу вебинара, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева сообщила участникам, что организаторы проекта SputnikPro посоветуются с юристами и изучат возможность составить небольшую "методичку", посвященную правовым аспектам в области использования медиапродукции.

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