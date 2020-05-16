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Тротуар в Кишиневе.

Улицы Кишинева продолжают преображаться - подробности

© Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30249575/ulitsy-kishineva-prodolzhayut-preobrazhatsya-podrobnosti.html

В столице Молдовы продолжают ремонтировать дороги и зеленые зоны зоны, - скоро дело пойдет еще быстрее.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. В Кишиневе началось обновление асфальтового покрытия тротуаров на улице Николае Тестемицану, на участке между улицами Гренобле и Короленко.

По данным мэрии молдавской столицы, ремонт пешеходной зоны осуществляется одновременно с работами на улице Иона Инкулец. Планируется, что затраты на восстановление площади в 8 тысяч 400 квадратных метров тротуара составят около 5 миллионов леев.

Реабилитация проезжей части на улице Николае Тестемицану охватит площадь в 21 тысячу квадратных метров, стоимость работ составит 10,6 миллионов леев.

На улице Тестемицану благоустраивают тротуары
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Благоустройство тротуаров на улице Тестемицану в Кишиневе.

 Муниципальные службы начали свою работу еще в период чрезвычайного положения, введенного властями страны  в связи распространением коронавируса нового типа.

"В столице проводится ремонт многих тротуаров. Работники соблюдают все правила и нормы защиты, рекомендованные специалистами", - отметил градоначальник. 
Примар Кишинева Ион Чебан.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэр Кишинева отчитался о ремонте тротуаров в городе

В настоящее время в столице проводятся ремонтные работы на участках улиц Николае Костина, Иона Инкулец и Иона Пеливана. Кроме того, рабочие обновляют пешеходные зоны на улицах Михая Садовяну, на Московском проспекте, бульваре Мирча чел Бэтрын, на улице Николая Зелинского.

Ранее градоначальник Кишинева Ион Чебан сообщал, что недавно был завершен ремонт двора на площади тысяча 600 квадратных метров по адресу Каля Ешилор, 16/3, стоимость работ составила 800 тысяч леев - они были выделены из муниципального бюджета.

На днях привели в порядок и сквер "Мезон" в парке на Рышкановке. Обновлены пешеходные аллеи, установлено уличное освещение, урны для мусора. Генпримар Кишинева заверяет, что примэрия продолжит восстанавливать улицы и зеленые зоны города.

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