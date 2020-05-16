Советы молдавского священника: как построить счастливую семейную жизнь

Семья является даром от Бога, который следует наиболее ценить в жизни, важно всегда сохранять гармонию, рассказал православный священник Анатолий Гырбу.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Cвященнослужитель Анатолий Гырбу обозначил несколько правил, которых необходимо придерживаться православным христианам, чтобы жить в счастье. Он напомнил, что семейные ценности базируются на любви, взаимопомощи, уважении и понимании. Неурядицы возникают, когда семейная пара не смотрит в одном направлении, затем возникают скандалы и склоки.

"Семья должна быть вместе и в радости, и в горе. Важно всегда сохранять гармонию, веру в Бога, уважение к родителям, всепрощение. Родители должны ежедневно молиться о своих детях. Для малышей родительская молитва становится Божьим благословением", - рассказал священник. © Sputnik / Alexander Kapustyanskiy Игорь Додон призвал встретить 75-летие Победы вместе со всей семьей

Есть и ряд рекомендаций Церкви о том, как избежать развода и склок в семье. В первую очередь, у каждой православной семьи должен быть свой духовник. Именно он подскажет и успокоит, позволит с благодатью Всевышнего преодолевать все проблемы, сохраняя семью.

"Для тех, кто хочет создать семью, началом должны стать вера и Церковь. Молодые люди должны четко определиться с планами на будущее. Если они совпадают - вместе приступать к их реализации. Когда рука об руку идешь по жизни, все недопонимания отпадают сами собой", - рассказал Гырбу.

В минувшую пятницу мир отмечал Международный день семьи. Праздник был провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

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