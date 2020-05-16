Разная цена на полке магазина и на кассе: что нужно знать покупателю

В соответствии с молдавским законодательством, торговые агенты обязаны своевременно, наглядно и доступно информировать потребителя о цене товара и сроках действующих рекламных акций.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Информация о цене на товар, реализуемого в торговых точках, должна быть указана на самом товаре, в непосредственной близости от него или должна быть включена в список, размещенный в пределах видимости покупателя, вместе с ценами на другие товары. Об этом сообщает Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (APCSP).

Если товар выставлен на наружной витрине, то и данные о цене на него там должны быть расположены так, чтобы покупателю было видно и не приходилось заходить в магазин ради этой информации.

Потребитель имеет право настаивать на оплате товара по цене, указанной на полке или самом товаре в случае, если она ниже, чем та, которая объявляется на кассе. Обычно работники магазинов оправдываются тем, что не успели обновить цену из-за высокой загруженности на работе и ежедневного изменения цен.

Покупатель, если с ним не согласен продавец, имеет право оставить заявление в книге жалоб и/или зарегистрировать жалобу в APCSP. Кроме того, несоответствие цены на полке магазина и на кассе желательно подтвердить фото- и видеодоказательствами.

За подобные расхождения в ценах лицам, занимающим ответственную должность в торговой точке, грозит штраф в размере от тысячи 500 до 3 тысяч леев, а для юридического лица штраф может составлять от 3 до 6 тысяч леев.

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