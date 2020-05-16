На остановках можно не стоять: общественный транспорт в выходные не ходит

Вынужденные карантинные меры были предприняты молдавскими властями и на эти выходные - общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах не будет курсировать в течение двух дней.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Решение о временной приостановке курсирования общественного транспорта в субботу и воскресенье (16 и 17 мая) в двух самых крупных городах Молдовы было принято по завершению заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которое прошло вечером в пятницу.

Премьер-министр страны Ион Кику заявил, что к таким мерам власти прибегли во избежание дальнейшего распространения коронавируса нового типа в республике.

Глава кабмина также уточнил, что сельскохозяйственные рынки в Кишиневе и Бельцах также останутся закрытыми до 31 мая, поскольку риск подхватить инфекцию в таких местах массового скопления людей очень велик.

Премьер также призвал некоторых политиков не спекулировать на этой теме и не призывать власти и граждан к открытию рынков в двух самых крупных городах Молдовы. Обратился Кику и к продавцам и владельцам бутиков на рынков, сообщив, что в период вынужденного бездействия они могут получить месячную помощь от государства в размере 2 тысяч 775 леев.

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