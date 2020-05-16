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Guvernul Republicii Moldova

Фиолетовое обаяние: здание правительства Молдовы "окружили" ирисы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30269507/fioletovoe-obayanie-zdanie-pravitelstva-moldovy-okruzhili-irisy-video.html

Клумбы с ирисами, аккуратно высаженные по периметру здания правительства Молдовы, восхищают случайных прохожих - корреспондент Sputnik Молдова засняла цветы на видео, чтобы поделиться красотой со всеми жителями страны.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Кишиневцы всегда слыли любителями природных красот, но период самоизоляции, вызванной опасностью распространения коронавируса нового типа, сделал их более чувствительными, более восприимчивыми к другим людям и к прекрасному. 

После прочтения постов, выставленных некоторыми жителями столицы на своих страничках в социальных сетях, можно увидеть, чему радуются люди, которые уже порядка двух месяцев вынуждены сидеть по домам. 

Так, один из жителей Кишинева рассказал на своем аккаунте, что остался поражен красотой ирисов - цветов, высаженных на территории возле здания правительства Молдовы. 

Корреспондент Sputnik Молдова запечатлел на видео фиолетовое обаяние этой природной красоты, чтобы порадовать и тех, кто воочию увидеть ее не может. 

К счастью, день съемки выдался погожим и солнечным, лучи небесного светила придавали нежным фиолетовым лепесткам ирисов большее разнообразие оттенков, а их пьянящий аромат говорил о весне, которая уверенно вступила в свои права.

Цветы ириса известны человеку с древнейших времен. На острове Крит на фреске, которая находилась на стене Кносского дворца, изображен жрец, окруженный цветущими ирисами. Этой фреске около 4 тысяч лет.

В Средние века ирисы выращивали в садах замков и монастырей, откуда были перенесены в сады горожан.

Своё имя цветок получил в древней Греции по имени богини Ириды, которая как посланница богов сходила по радуге на землю, поэтому слово "Ирис" в переводе с греческого означает радуга.

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Теги:
Молдова, правительство, цветы


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