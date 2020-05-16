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Город Кишинев на самоизоляции

Соблюдайте чистоту: власти Кишинева предупредили горожан о жестких санкциях

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30269647/v-kishineve-budut-zhestko-nakazyvat-tekh-kto-musorit-podrobnosti.html

О разработке специального регламента, связанного с административными правонарушениями в столице, сообщил на своей страничке в социальных сетях генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Тех, кто мусорит и устраивает беспорядок в городе, ожидают санкции. Вскоре четкие нормы в этом отношении будут отображены в регламенте, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан на страничке в социальной сети Facebook.

Столичный градоначальник опубликовал такое послание после того, как десятки сотрудников коммунальных служб мэрии трудились в течение целого дня, чтобы вывести тонны мусора с территории недостроенных зданий в одном из жилых кварталов сектор Чеканы. 

"Тридцать пять человек с 4 единицами техники провели уборку комплекса недостроенных зданий по адресу ул. Н. Сулак, 4, столичного сектора Чеканы. Этим строительным площадкам более 30 лет", - сообщил Чебан.

Этот комплекс зданий состоит из роддома, административного корпуса, детсада и технических помещений. Комплекс находится на балансе Управления капитального строительства муниципия Кишинев.

Для вывоза тонн бытового мусора из самих зданий и с прилегающих территорий было осуществлено 9 рейсов.

Тонны мусора скопились в большей степени и по вине жителей близлежащих многоэтажек, которые выкидывали его на эту территорию.

"Из-за безразличия некоторых людей во всех секторах Кишинева можно обнаружить свалки", - подчеркнул Чебан.

Сегодня многие жители сектора Чеканы отмечают, что город действительно стал чище, каждое утро территорию проезжей части очищает спецтехника, ведется уборка и во дворах жилых многоэтажных домов.

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Теги:
порядок, мусор, уборка, Кишинев


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