Торговцы Центрального рынка Кишинева вышли на протест

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. С раннего утра у главных ворот Центрального рынка столицы по улице Армянской проходит протест торговцев, они требуют возобновить работу коммерческой площадки, заявляя, что у них закончились средства.
Ранее на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуации в здравоохранении было принято решение о том, что рынки в муниципиях Кишинев и Бельцы будут закрыты вплоть до 31 мая, несмотря на частичное снятие ограничительных мер в связи пандемией коронавирусной инфекции. Премьер-министр страны Ион Кику в пятницу вечером на брифинге сообщил, что протесты организуют оппозиционные политические партии.
Возглавил протест кишиневский муниципальный советник от партии "Платформа "Достоинство и правда" Руслан Вербицки. От имени протестующих он потребовал от генерального примара столицы немедленно открыть все сельскохозяйственные рынки в муниципии.
Протестующих призвали соблюдать нормы карантинной безопасности - большинство из них пришли на акцию в защитных масках и перчатках. У многих в руках - плакаты с надписями: "Нам нечем кормить своих детей!", "Откройте рынок!".© Photo : Miroslav Rotari.
Между тем, как заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику все патентообладатели вправе получить от государства месячную социальную помощь в 2 тысячи 775 леев.
В районных центрах республики, за исключением Чимишлии и Басарабяски, где зарегистрировано много случаев заражения COVID-19, сельскохозяйственные рынки возобновили свою работу.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>