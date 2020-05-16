Торговцы Центрального рынка Кишинева вышли на протест

Субботнее утро в Кишиневе началось с протеста - несколько десятков торговцев Центрального рынка города требуют открыть его для посещения.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. С раннего утра у главных ворот Центрального рынка столицы по улице Армянской проходит протест торговцев, они требуют возобновить работу коммерческой площадки, заявляя, что у них закончились средства.

Ранее на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуации в здравоохранении было принято решение о том, что рынки в муниципиях Кишинев и Бельцы будут закрыты вплоть до 31 мая, несмотря на частичное снятие ограничительных мер в связи пандемией коронавирусной инфекции. Премьер-министр страны Ион Кику в пятницу вечером на брифинге сообщил, что протесты организуют оппозиционные политические партии.

Возглавил протест кишиневский муниципальный советник от партии "Платформа "Достоинство и правда" Руслан Вербицки. От имени протестующих он потребовал от генерального примара столицы немедленно открыть все сельскохозяйственные рынки в муниципии.

Протестующих призвали соблюдать нормы карантинной безопасности - большинство из них пришли на акцию в защитных масках и перчатках. У многих в руках - плакаты с надписями: "Нам нечем кормить своих детей!", "Откройте рынок!". © Photo : Miroslav Rotari. Уточнение примара Кишинева: закроют ли Центральный рынок

Между тем, как заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику все патентообладатели вправе получить от государства месячную социальную помощь в 2 тысячи 775 леев.

В районных центрах республики, за исключением Чимишлии и Басарабяски, где зарегистрировано много случаев заражения COVID-19, сельскохозяйственные рынки возобновили свою работу.

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