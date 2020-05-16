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Новые данные от Минздрава Молдовы: еще у 98 пациентов подозревают COVID-19

© Sputnik / Tatiana Makeeva
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1099)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30270117/novye-dannye-ot-minzdrava-esche-u-98-patsientov-podozrevayut-COVID-19.html

Министерство здравоохранения Молдовы озвучило обновленную информацию по числу заразившихся коронавирусом нового типа в стране.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Еще два пациента скончались в Молдове за минувшую ночь от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Речь идет о 69-летнем жителе Кишинева и 79-летней женщине из района Штефан-Водэ.

У погибших были сопутствующие патологии - сердечная недостаточность, сахарный диабет второго типа, гипертония. Об этом утром в субботу сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты республики. 

За минувшие сутки выздоровели 64 человека, в больницы страны попали 98 пациентов с подозрением на COVID-19. Общее число заразившихся вирусом нового типа граждан страны с момента начала эпидемии составляет 5 тысяч 745. Выздоровели и выписаны из стационаров за этот период две тысячи 344 человека.
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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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На данный момент на лечении находится 231 человек в тяжелом состоянии, 18 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 507 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном. 

Среди врачей и медицинского персонала всего вирусом нового типа заболели тысяча 290 человек. Из них 302 - врачи, 483 - медицинские сестры, 65 - фельдшеры, 19 - фармацевты, 421 - обслуживающий персонал клиник.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1099)

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Теги:
данные, Молдова, коронавирус


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