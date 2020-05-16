Это надо знать некоторым пенсионерам Молдовы - для них продлен запрет

Для граждан страны в возрасте от 63 лет и выше продлены некоторые ограничения в связи с опасностью инфицирования коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Для граждан Молдовы в почтенном возрасте (от 63 лет и выше) до 30 июня текущего года продлен запрет на нахождение в общественных местах без острой необходимости. Эти ограничения могут быть продлены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в республике.

Такое решение в Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении аргументировали тем, что люди из это возрастной группы, у которых, как правило имеются хронические заболевания различных органов и систем, наиболее подвержены риску заражения COVID-19.

Пожилые люди от 63 лет и старше могут выходить из дома за продуктами, в аптеки. Если же пенсионерам из этой возрастной группы потребуется медицинская помощь, они могут вызвать семейного врача или экипаж скорой медицинской помощи. © Sputnik / Кирилл Каллиников Россия не вводила запреты для трудовых мигрантов из-за коронавируса

Коронавирус может "поджидать" человека в преклонном возрасте, находящего вне дома, где угодно. Поэтому, при возвращении с улицы нужно мыть руки, при возможности пользоваться одноразовыми перчатками, протирать поверхности. Источником заражения может быть телефон, деньги, ручка и даже кнопка лифта.

Пожилым людям важно использовать как медикаментозные, так и немедикаментозные методы профилактики и лечения хронических заболеваний, придерживаться сбалансированного правильного питания, соблюдать питьевой режим. Также надо делать дома физические упражнения.

Что же касается граждан младше 63 лет, до 30 июня им запрещено находиться на спортивных и детских площадках, в ряде других общественных мест. Эти ограничения также могут быть продлены, исходя из динамики общего числа заболевших и выздоровевших граждан.

В то же время, въезд иностранцам на территорию Молдовы запрещен до 30 июня за исключением экстренных случаев и документальной аргументации необходимости пребывания в нашей стране.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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