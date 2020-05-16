Конец "лохматой" жизни - граждане Молдовы уже могут постричься, но при условии

Начиная с субботы, 16 мая, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, но посетить их можно лишь соблюдая ряд карантинных ограничений.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Сегодня возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты - соответствующее разрешение было дано Комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Однако, как мастера, та и клиенты должны знать о правилах, без которых посетить салон красоты будет невозможно.

Постричься или уложить волосы можно по предварительной записи, заранее связавшись с салоном красоты в начале дня. Явиться предстоит в строго указанное время, а при входе в помещение парикмахерской клиентам будут измерять температуру тела и проводить визуальный осмотр - нет ли у человека симптомов ОРВИ. © Ruptly Парикмахер делает стрижки с топором

Кресла, в которых будут обслуживать клиентов, должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а помещение салона раз в два часа предстоит проветривать, поверхности следует обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Есть ряд требований и к стилистам и парикмахерам - они должны быть в защитном халате, резиновых перчатках и медицинских масках, которые следует постоянно менять. На входе в салон каждый клиент обязан обработать руки дезинфицирующим гелем.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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