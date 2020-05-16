16:13 16 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
В парикмахерской, архивное фото.

Конец "лохматой" жизни - граждане Молдовы уже могут постричься, но при условии

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
27410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30271531/konets-patlatoy-zhizni-grazhdane-moldovy-mogut-poyti-i-sdelat-prichesku.html

Начиная с субботы, 16 мая, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, но посетить их можно лишь соблюдая ряд карантинных ограничений.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Сегодня возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты - соответствующее разрешение было дано Комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Однако, как мастера, та и клиенты должны знать о правилах, без которых посетить салон красоты будет невозможно.

Постричься или уложить волосы можно по предварительной записи, заранее связавшись с салоном красоты в начале дня. Явиться предстоит в строго указанное время, а при входе в помещение парикмахерской клиентам будут измерять температуру тела и проводить визуальный осмотр - нет ли у человека симптомов ОРВИ.
Парикмахер с топором из Сибири
© Ruptly
Парикмахер делает стрижки с топором

Кресла, в которых будут обслуживать клиентов, должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а помещение салона раз в два часа предстоит проветривать, поверхности следует обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Есть ряд требований и к стилистам и парикмахерам - они должны быть в защитном халате, резиновых перчатках и медицинских масках, которые следует постоянно менять. На входе в салон каждый клиент обязан обработать руки дезинфицирующим гелем. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Парикмахер делает стрижки с топором
Такого еще не было: безрукий парикмахер – виртуоз своего дела
Парикмахер стрижет с завязанными глазами - вы бы пошли к такому
Теги:
карантин, условия, работа, парикмахер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самое красивое и точное на свете: 85 лет московскому метро
Дотянуться до дна: инженер из Санкт-Петербурга 25 лет строил подводную лодку
Дотянуться до дна: петербуржец построил личную подводную лодку
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться