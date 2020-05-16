Награды нашли тех, кто стоял на "передовой" в борьбе с коронавирусом

Сотрудникам Пограничной полиции Молдовы вручили памятные знаки за нахождение на службе во время ЧП, которое было объявлено властями страны в связи с опасностью распространения короанвируса.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. За несение службы во время пандемии коронавируса руководство управления Пограничной полиции Молдовы по северу страны наградило знаками отличия МВД ряд сотрудников, которые в это непростое время несли службы на государственных рубежах.

Награждение состоялось прямо на контрольно-пропускном пункте Атаки - Могилев-Подольский - единственном открытом, через который граждане Молдовы могут выехать в северном направлении.

Глава Пограничной полиции Корнелиу Гроза выразил признательность сотрудникам, которые, рискуя собственным здоровьем, выполняли служебные поручения.

Он поблагодарил личный состав Пограничной полиции и выразил надежду, что сотрудники и впредь будут максимально мобилизованы на борьбу с распространением вируса нового типа.

"Я горжусь каждым из вас, преклоняюсь перед вашей далеко не простой службой", - подчеркнул глава ведомства.

За минувшие сутки через КПП Атаки - Могилев-Подольский вернулся 251 гражданин Молдовы. Они следовали на родину из Российской Федерации.

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