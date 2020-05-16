Награды нашли тех, кто стоял на "передовой" в борьбе с коронавирусом

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. За несение службы во время пандемии коронавируса руководство управления Пограничной полиции Молдовы по северу страны наградило знаками отличия МВД ряд сотрудников, которые в это непростое время несли службы на государственных рубежах.
Награждение состоялось прямо на контрольно-пропускном пункте Атаки - Могилев-Подольский - единственном открытом, через который граждане Молдовы могут выехать в северном направлении.
Глава Пограничной полиции Корнелиу Гроза выразил признательность сотрудникам, которые, рискуя собственным здоровьем, выполняли служебные поручения.
"Именно пограничники были первыми, кто столкнулся с проблемами и вызовами этой пандемии. Вы были первыми, кто предупреждал наших соотечественников и иностранцев об опасности распространения этого вируса. Говорили вы и о мерах индивидуальной защиты, которых стоит придерживаться", - заявил Гроза.
Он поблагодарил личный состав Пограничной полиции и выразил надежду, что сотрудники и впредь будут максимально мобилизованы на борьбу с распространением вируса нового типа.
"Я горжусь каждым из вас, преклоняюсь перед вашей далеко не простой службой", - подчеркнул глава ведомства.
За минувшие сутки через КПП Атаки - Могилев-Подольский вернулся 251 гражданин Молдовы. Они следовали на родину из Российской Федерации.
В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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