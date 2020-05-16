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Poliţia de Frontieră

Награды нашли тех, кто стоял на "передовой" в борьбе с коронавирусом

© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30272116/oni-na-peredovoy-sotrudniki-pogranichnoy-politsii-poluchili-nagrady.html

Сотрудникам Пограничной полиции Молдовы вручили памятные знаки за нахождение на службе во время ЧП, которое было объявлено властями страны в связи с опасностью распространения короанвируса.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. За несение службы во время пандемии коронавируса руководство управления Пограничной полиции Молдовы по северу страны наградило знаками отличия МВД ряд сотрудников, которые в это непростое время несли службы на государственных рубежах. 

Награждение состоялось прямо на контрольно-пропускном пункте Атаки - Могилев-Подольский - единственном открытом, через который граждане Молдовы могут выехать в северном направлении. 

Глава Пограничной полиции Корнелиу Гроза выразил признательность сотрудникам, которые, рискуя собственным здоровьем, выполняли служебные поручения. 

"Именно пограничники были первыми, кто столкнулся с проблемами и вызовами этой пандемии. Вы были первыми, кто предупреждал наших соотечественников и иностранцев об опасности распространения этого вируса. Говорили вы и о мерах индивидуальной защиты, которых стоит придерживаться", - заявил Гроза.
КПП
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Он поблагодарил личный состав Пограничной полиции и выразил надежду, что сотрудники и впредь будут максимально мобилизованы на борьбу с распространением вируса нового типа. 

"Я горжусь каждым из вас, преклоняюсь перед вашей далеко не простой службой", - подчеркнул глава ведомства. 

За минувшие сутки через КПП Атаки - Могилев-Подольский вернулся 251 гражданин Молдовы. Они следовали на родину из Российской Федерации. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Теги:
служба, Режим ЧП, награждение, Пограничная полиция МВД Молдовы


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