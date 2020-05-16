В Молдове задержали наркогруппировку - они "ворочали" десятками тысяч леев

Нечистые на руку люди в течение всего периода чрезвычайного положения ловили момент, чтобы заработать на слабостях наркозависимых людей.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Сотрудникам Генерального инспектората полиции Молдовы удалось пресечь деятельность преступной группировки, в течение длительного времени занимавшейся наркоторгволей . Речь идет о двоих мужчинах 41 года и 47 лет, которые наладили поставки марихуаны зависимым людям, как настоящий криминальный механизм.

За подозреваемыми оперативники следили в течение трех месяцев, собирая доказательства их виновности. "Зелье" наркоторговцы реализовывали в столице и ее пригородах, а также в Стрэшенском районе республики. © Sputnik / Miroslav Rotari У кишиневца изъяли боеприпасы для гранатомета и наркотики — видео

Когда у следователей набралось достаточно улик, они совершили обыски по месту жительства лидера группировки. Выяснилось, что помимо обычных наркозависимых людей, он доставлял расфасованные пакеты с марихуаной в пенитенциарные учреждения страны.

В ходе обыском оперативники обнаружили значительную партию наркотиков, 60 тысяч леев и 2 тысячи евро, деньги, которые были выручены торговцев от продажи запрещенных веществ.

Другого члена группировки задержали прямо за рулем на одной из трасс в пригороде столицы. В автомобиле сотрудники полиции обнаружили более 1 килограмма марихуаны, стоимость которой на черном рынке оценивается примерно в 100 тысяч леев. В салоне машины также обнаружили 600 евро и полторы тысячи леев - средства от сделок, которые мужчина "провернул" в течение дня.

Сейчас оба задержанных находятся под следствием в изоляторе временного содержания Генерального инспектората полиции. Если их вина будет доказана в суде, обоим подозреваемым грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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