Минздрав представил статистику: в Молдове 189 новых случаев COVID-19

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло в Республике Молдова 5 тысяч 934 случая.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 189 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве.

В субботу были проведены тысяча 429 тестов на выявление коронавируса, из них 249 - повторные. По данным профильного ведомства, всего за весь период пандемии число заболевших COVID-19 граждан составило 5 тысяч 934. © Sputnik / Валерий Мельников Турция не станет закрываться для туристов из-за коронавируса

Среди зараженных за минувшие сутки есть 30 сотрудников системы здравоохранения: 9 врачей, 13 медсестер, 8 человек из обслуживающего персонала клиник.

Вместе с тем, к вечеру субботы зафиксированы еще 3 летальных исхода, вызванных осложнениями хронических заболеваний на фоне вирусной атаки. Речь идет о 64-летней и 77-летней женщинах из Единцкого района, а также о 67-летнем мужчине из Кишинева.

За весь период пандемии в Молдове от коронавируса полностью выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров две тысячи 344 человека.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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