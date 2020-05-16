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Емкость с антигеном с меткой в лаборатории

Минздрав представил статистику: в Молдове 189 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Evgeny Byatov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1101)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200516/30272686/minzdrav-predstavil-statistiku-v-moldove-189-novykh-sluchaev-covid-19.html

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло в Республике Молдова 5 тысяч 934 случая.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 189 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве.

В субботу были проведены тысяча 429 тестов на выявление коронавируса, из них 249 - повторные. По данным профильного ведомства, всего за весь период пандемии число заболевших COVID-19 граждан составило 5 тысяч 934.
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Среди зараженных за минувшие сутки есть 30 сотрудников системы здравоохранения: 9 врачей, 13 медсестер, 8 человек из обслуживающего персонала клиник. 

Вместе с тем, к вечеру субботы зафиксированы еще 3 летальных исхода, вызванных осложнениями хронических заболеваний на фоне вирусной атаки. Речь идет о 64-летней и 77-летней женщинах из Единцкого района, а также о 67-летнем мужчине из Кишинева. 

За весь период пандемии в Молдове от коронавируса полностью выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров две тысячи 344 человека. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1101)

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Теги:
статистика, Молдова, коронавирус


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