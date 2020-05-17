Бодрые субботы: бюджетники будут трудиться 12 дней за простой на карантине

В Молдове сотрудники бюджетной сферы должны будут отработать оплачиваемые дни нахождения на карантине - такое решение предложили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. По предложению Минздрава Молдовы, бюджетники должны будут отработать 12 суббот - свободные и оплачиваемые дни они получили не просто так.

Согласно законопроекту, предложенному Минздравом, в 2020 году сотрудники бюджетной отрасли должны будут трудиться 23 мая, 13 и 2- июня, 4 и 18 июля, 1 и 22 августа, 5 и 19 сентября, 3, 17 и 31 октября.

В обозначенные даты рабочий день будет длиться с 08:00 до 16:30 часов с перерывом на обед с 12:00 до 12:30. © Sputnik / Yana Zaharova В Молдове выплатят пособия сотрудникам госучреждений, заразившимся COVID-19

Еще десять дней простоя молдавские бюджетники должны будут отработать, выполняя служебные обязанности на час больше обычного и сокращением обеденного времени на 30 минут.

Каждый из руководителей государственных предприятий должен в индивидуальном порядке установить график работы своих сотрудников, под роспись уведомив их о необходимости нахождения на своем рабочем месте в сверхурочное время.

Учитывая, что бюджетники в период карантинных ограничений находились целый ряд дней в оплачиваемом, но вынужденном отпуске, все сверхурочные часы труда они должны будут покрыть бесплатно.

Соответствующий проект решения должен утвердить кабинет министров Молдовы в будущую среду, 20 мая.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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