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Бодрые субботы: бюджетники будут трудиться 12 дней за простой на карантине

© CC0 / Pixabay / tigerlily713
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30274324/bodrye-subboty-byudzhetniki-budu-truditsya-12-dney-za-prostoy-na-karantine.html

В Молдове сотрудники бюджетной сферы должны будут отработать оплачиваемые дни нахождения на карантине - такое решение предложили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. По предложению Минздрава Молдовы, бюджетники должны будут отработать 12 суббот - свободные и оплачиваемые дни они получили не просто так. 

Согласно законопроекту, предложенному Минздравом, в 2020 году сотрудники бюджетной отрасли должны будут трудиться 23 мая, 13 и 2- июня, 4 и 18 июля, 1 и 22 августа, 5 и 19 сентября, 3, 17 и 31 октября. 

В обозначенные даты рабочий день будет длиться с 08:00 до 16:30 часов с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.
Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Еще десять дней простоя молдавские бюджетники должны будут отработать, выполняя служебные обязанности на час больше обычного и сокращением обеденного времени на 30 минут. 

Каждый из руководителей государственных предприятий должен в индивидуальном порядке установить график работы своих сотрудников, под роспись уведомив их о необходимости нахождения на своем рабочем месте в сверхурочное время.

Учитывая, что бюджетники в период карантинных ограничений находились целый ряд дней в оплачиваемом, но вынужденном отпуске, все сверхурочные часы труда они должны будут покрыть бесплатно. 

Соответствующий проект решения должен утвердить кабинет министров Молдовы в будущую среду, 20 мая. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
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Теги:
отработка, карантин, суббота


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