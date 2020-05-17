14:03 17 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Лаборатория Инвитро начала тестирование на коронавирусную инфекцию

Новые данные от Минздрава: 42 человека - под подозрением с COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1102)
358 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30274864/ovye-dannye-ot-inzdrava-42-cheloveka-pod-podozreniem-s-COVID-19.html

На данный момент в республике всего было подтверждено 5 тысяч 934 случая коронавируса нового типа, в том числе 776 заболевших за весь период - на территории приднестровского региона.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. За минувшие сутки в Молдове были госпитализированы 42 человека, у которых подозревают заражение вирусом нового типа. Об этом сообщили в Минздраве республики. 

Из общего числа заболевших 250 находятся в тяжелом состоянии, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находятся 519 человек, остальные - в удовлетворительном.
Poliţia de Frontieră
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Награды нашли тех, кто стоял на "передовой" в борьбе с коронавирусом

Всего за минувшую субботу были госпитализированы 64 пациента с подозрением на COVID-19. Выздоровели от вируса 2 тысячи 408 человек. 

В системе здравоохранения Молдовы всего заразились 1 тысяча 320 человек, из которых 311 врачей, 492 медицинских сестры, 69 фельдшеров, 19 фармацевтов, 429 человека из обслуживающего персонала.

За минувшую ночь от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека. Речь идет о 47-летней женщине из Чадыр-Лынги и 81-летней пенсионерке из Киишнева. Таким образом, за весь период эпидемии в Молдове от последствий коронавируса умерли 209 граждан страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1102)

По теме

Минздрав представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом
Россия не вводила запреты для трудовых мигрантов из-за коронавируса
Награды нашли тех, кто стоял на "передовой" в борьбе с коронавирусом
Теги:
министерство здравоохранения РМ, данные, заражение, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самое красивое и точное на свете: 85 лет московскому метро
Супергерои среди нас: в Санкт-Петербурге появился стрит-арт в поддержку врачей
Глиняные барельефы врачей-супергероев на фасадах домов Петербурга - видео
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться