Новые данные от Минздрава: 42 человека - под подозрением с COVID-19

На данный момент в республике всего было подтверждено 5 тысяч 934 случая коронавируса нового типа, в том числе 776 заболевших за весь период - на территории приднестровского региона.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. За минувшие сутки в Молдове были госпитализированы 42 человека, у которых подозревают заражение вирусом нового типа. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Всего за минувшую субботу были госпитализированы 64 пациента с подозрением на COVID-19. Выздоровели от вируса 2 тысячи 408 человек.

В системе здравоохранения Молдовы всего заразились 1 тысяча 320 человек, из которых 311 врачей, 492 медицинских сестры, 69 фельдшеров, 19 фармацевтов, 429 человека из обслуживающего персонала.

За минувшую ночь от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека. Речь идет о 47-летней женщине из Чадыр-Лынги и 81-летней пенсионерке из Киишнева. Таким образом, за весь период эпидемии в Молдове от последствий коронавируса умерли 209 граждан страны.

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