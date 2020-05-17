В центре Кишинева протестуют комбатанты, нарушая карантин

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. На площади Великого Национального собрания в Кишиневе проходит протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
Несколько сотен протестующих, вопреки карантинным ограничениям, требуют от правительства страны повышения ежемесячного социального пособия до 3 тысяч леев, а также обеспечение бесплатными полисами обязательного медицинского страхования.
Протестующие возмущены высокими штрафными санкциями за несоблюдение карантинных ограничений.
Несмотря на запрет Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, участники приднестровского вооруженного конфликта уже нарушили требование властей - не устраивать массовых манифестаций более 100 человек.
Организаторы акции также ожидают, что к ним в ближайшие часы присоединятся их единомышленники и сторонники. Протест не был согласован с примэрией Кишинева и носит спонтанный характер. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что реакция правоохранительных органов по несанкционированным протестным действиям "комбатантов" будет озвучена позже.
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